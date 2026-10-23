Держгеонадра двічі заблокували аукціон газового родовища: як чиновники допомогли родині Злочевського

Т.в.о голови Державної служби геології та надр Сергій Власенко, незважаючи на розслідування в ЗМІ, фактично не відреагував на скандал навколо Стинавського нафтогазового родовища. Ба більше, після двох невдалих спроб державної "Укрнафти" домогтися відкритого аукціону виникли питання не лише до Державної служби геології та надр України, а й до Міністерства економіки та довкілля, якому вона підпорядкована.

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Фактично це відбувається в інтересах родини ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Про те, хто має нести відповідальність, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Друга відмова після повторної заявки

Після анулювання спецдозволу ТОВ "СП "Бориславська нафтова компанія" державна "Укрнафта" запропонувала виставити Стинавське родовище на відкритий аукціон. Перша заява від 21 вересня 2026 року залишилася без розгляду через можливе накладення ділянки на територію, охоплену дозволом № 5398 ТОВ "Парі Нафтогаз".

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниці ТОВ "Парі Нафтогаз" – Анна та Каріна Злочевські, доньки Миколи Злочевського. Сама компанія історично фігурувала серед активів Burisma Holdings. Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості Миколи Злочевського у справі про підкуп керівництва НАБУ і САП, після чого його бізнес в Україні був формально переоформлений на доньок. І Злочевський продовжує заробляти.

5 жовтня "Укрнафта" подала повторну заяву. Однак 16 жовтня Держгеонадра вдруге залишили її без розгляду. Про це повідомляє NADRA.info. "Геоінформ України" направив матеріали для погодження без зауважень щодо накладення ділянок за глибиною. Однак керівництво Держгеонадр нібито вимагало відкликати погодження та підготувати негативну відповідь. 15 жовтня "Геоінформ" повторно надав відомству інформацію про глибинні інтервали родовищ, але вже 16 жовтня "Укрнафта" отримала другу відмову.

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Чому відсутність глибинних обмежень стала ключовою проблемою

Спецдозвіл № 5398 на Семигинівське родовище належить ТОВ "Парі Нафтогаз", яке, за даними аналітичних реєстрів, пов’язане з доньками колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Протокол Державної комісії України по запасах корисних копалин № 4167 від 23 листопада 2017 року визначає інтервал покладів Семигинівського родовища на глибинах 3605–4540 метрів. Водночас спецдозвіл не містить чітко прописаного вертикального обмеження.

Ситуацію ускладнює те, що в матеріалах щодо Стинавського родовища фігурують різні геологічні інтервали. Попередній спецдозвіл охоплював глибини 2800–3600 метрів, а в документах, на які посилається Кушнірук, згадується протокол ДКЗ № 3354 з іншим інтервалом – 3338–3849,4 метра.

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Понад мільярд гривень під питанням

Якщо Стинавське родовище виставлятимуть на торги у зменшених межах, без площі, на яку поширюється дозвіл "Парі Нафтогаз", площа аукціонної ділянки може скоротитися більш ніж на 30%, а стартова ціна – на 35–40%. Потенційні втрати бюджету економіст оцінює більш ніж у 1 млрд грн.

Це попередня оцінка, а не встановлена сума збитків. Проте сам ризик потребує уваги. Стинавське родовище до зупинки видобутку забезпечувало приблизно 43 тонни нафти та 68 тисяч кубометрів газу на добу. Щоденні платежі до бюджетів перевищували 1,5 млн грн.

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Чим довше триватиме невизначеність із правами на розробку родовища, тим довше держава не зможе визначити нового надрокористувача через конкурентну процедуру.

Що має зробити держава

У цій ситуації є кілька конкретних питань, на які мають відповісти державні органи.

Держгеонадра повинні пояснити обидві відмови "Укрнафті", правове значення глибинних інтервалів і причини, з яких не вдалося узгодити межі ділянок. "Геоінформ України" має оприлюднити геологічне обґрунтування та документи, на підставі яких готували висновки 6 і 15 жовтня.

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Довідково: ТОВ "Парі Нафтога" – українська видобувна компанія, що спеціалізується на розробці нафтогазових родовищ, зокрема на заході України. За даними аналітичних реєстрів, основними власницями підприємства є Анна та Каріна Злочевські – доньки Миколи Злочевського. Компанія входить до орбіти бізнес-активів групи Burisma Holdings, яку бізнесмен оформлював на родину після закриття антикорупційних справ. Найбільш відомим активом підприємства є спеціальний дозвіл № 5398 на геологічне вивчення та видобуток вуглеводнів на Семигинівському родовищі у Львівській області. Згідно з протоколами ДКЗ, поклади компанії визначені в інтервалі глибин 3605–4540 метрів.

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Стинавське родовище стало перевіркою того, наскільки послідовно державні установи здатні управляти природними ресурсами після припинення дії спецдозволу. Поки державна компанія двічі не змогла домогтися аукціону, а міністерство переадресувало звернення СБУ профільній службі, суспільство не отримало вичерпної відповіді на головне запитання: хто і коли усуне юридичну невизначеність, щоб право на видобуток визначили через прозору процедуру.