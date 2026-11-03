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D.Solutions запустив можливість керування домашніми зарядними станціями Marstek через мобільний застосунок

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
221
D.Solutions запустив можливість керування домашніми зарядними станціями Marstek через мобільний застосунок
Зарядні станції Marste. Джерело: YASNO

Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, інтегрувала систему енергоменеджменту YASNO Power EMS у зарядні станції Marstek, що дозволить українцям контролювати роботу домашніх акумуляторів, відстежувати рівень заряду та аналізувати споживання електроенергії через мобільний застосунок.

Про це повідомили в D.Solutions.

Зазначається, що завдяки інтеграції власники зарядних станцій Marstek зможуть через застосунок YASNO Mobile відстежувати стан обладнання, рівень заряду акумулятора та потужність його заряджання або розряджання.

Користувачам також буде доступна статистика накопичення та використання електроенергії за день або обраний період. Це дозволить ефективніше контролювати енергоспоживання будинку та використання накопиченої електроенергії.

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Придбати обладнання з інтегрованою системою енергоменеджменту можна буде в магазинах Comfy, Rozetka та YASNO Shop.

Для підключення станції достатньо додати її в застосунку YASNO Mobile через Bluetooth та підключити до домашньої мережі Wi-Fi. Після цього користувач зможе налаштовувати параметри роботи обладнання, зокрема максимальну потужність заряджання.

Нагадаємо, раніше D.Solutions запустив функцію "Автопілот" для домашніх систем накопичення енергії, яка може допомогти скоротити витрати на електроенергію до 20%.

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електроенергіяYasnoзастосунокУкраїна
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