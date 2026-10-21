Cтейблкоїни виходять за межі платежів, а маркетплейси створюють нові фінансові сервіси – дослідження Payoneer

Лас-Вегас – 20 жовтня 2026 року – Payoneer (Nasdaq: PAYO), глобальна фінтех-компанія, що допомагає бізнесу зростати на міжнародних ринках, представила на конференції Money20/20 новий аналітичний звіт Stablecoin Steps Up. У ньому аналізується, як маркетплейси та підприємства використовують стейблкоїни, які переваги вони отримують та що перешкоджає ширшому впровадженню цієї технології. Серед опитаних компаній 69% вже застосовують стейблкоїни в операційній діяльності (зокрема 41% – у значних масштабах), а 82% очікують, що протягом трьох років стейблкоїни стануть частиною їхньої фінансової інфраструктури.

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Опитування, проведене у вересні 2026 року, охопило 265 топменеджерів, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси в американських маркетплейсах, платформах і підприємствах із річним доходом від $100 млн. Усі респонденти використовували, тестували або оцінювали стейблкоїни чи мали попередній досвід роботи з ними, що дало змогу детально дослідити, як компанії переходять від вивчення можливостей стейблкоїнів до їх практичного використання.

"Наше дослідження показує, як маркетплейси та підприємства використовують стейблкоїни для оптимізації міжнародних платежів, управління казначейськими операціями і створення нових фінансових сервісів для своїх клієнтів, – зазначив Роуленд Беррі, віцепрезидент Payoneer із напряму стейблкоїнів. – Оскільки бізнес виходить за межі пілотних проєктів, ми вважаємо, що його успіх, ймовірно, залежатиме від інтеграції стейблкоїнів у наявні системи, дотримання вимог регуляторів і забезпечення отримувачам доступу до коштів та можливості ними користуватися".

У звіті розглядається не лише те, чи використовують компанії стейблкоїни, а й наскільки активно вони застосовують їх на практиці, у чому бачать цінність і як планують розширювати їх використання:

Позитивний ефект у щоденних операціях : серед компаній, що вже використовують або тестують стейблкоїни, 50% відзначають скорочення строків розрахунків, 41% – кращий доступ до ринків і валют, а 40% – зручніший процес отримання платежів для одержувачів.

: серед компаній, що вже використовують або тестують стейблкоїни, 50% відзначають скорочення строків розрахунків, 41% – кращий доступ до ринків і валют, а 40% – зручніший процес отримання платежів для одержувачів. Наступний етап – створення фінансових сервісів на основі стейблкоїнів . 33% компаній уже пропонують своїм клієнтам функції, пов’язані зі стейблкоїнами, а ще 50% планують запровадити їх протягом трьох років. 92% респондентів вважають казначейські операції та мультивалютні баланси пріоритетом (зараз або в трирічній перспективі), а 86% так само вважають пріоритетом інтегровані клієнтські гаманці.

. 33% компаній уже пропонують своїм клієнтам функції, пов’язані зі стейблкоїнами, а ще 50% планують запровадити їх протягом трьох років. 92% респондентів вважають казначейські операції та мультивалютні баланси пріоритетом (зараз або в трирічній перспективі), а 86% так само вважають пріоритетом інтегровані клієнтські гаманці. Міжнародний бізнес бачить ширші переваги : серед компаній, що працюють в 11 і більше країнах, 82% повідомляють про підтверджені та вимірювані переваги щонайменше у трьох напрямах (проти 60% серед тих, хто працює у 10 або меншій кількості країн).

: серед компаній, що працюють в 11 і більше країнах, 82% повідомляють про підтверджені та вимірювані переваги щонайменше у трьох напрямах (проти 60% серед тих, хто працює у 10 або меншій кількості країн). Компанії зі складнішими міжнародними операціями планують найактивніше розширювати використання стейблкоїнів: бізнес, який оцінює свої міжнародні операції як дуже складні, частіше за інших планує розширювати використання стейблкоїнів у всіх сценаріях. Найбільша різниця спостерігається у платежах постачальникам і підрядникам (82% проти 54%).

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Головними викликами при переході від пілотних проєктів до регулярного використання у звіті названо складності інтеграції, фінансову звірку, регуляторну готовність і чітку відповідальність постачальників послуг. Попри ці перешкоди, 90% компаній, які вже використовують стейблкоїни у значних масштабах, вважають, що отримані переваги виправдовують докладені зусилля.

Повний текст звіту, представленого на Money20/20 USA, доступний за посиланням.

Довідка

Payoneer – це фінансова платформа для міжнародного бізнесу та глобальних платежів. Компанія надає мільйонам підприємств фінансові інструменти й сервіси, необхідні для впевненого зростання та проведення розрахунків по всьому світу. Payoneer допомагає бізнесу, зокрема на ринках, що розвиваються, інтегруватися у світову економіку, здійснювати й отримувати міжнародні платежі, управляти коштами в кількох валютах та розвивати власну діяльність.

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