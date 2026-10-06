Чиновники Держпродспоживслужби наживалися на трактористах: розкрито схему "на мільйон"

Українські правоохоронці викрили керівників двох ланок Держпродспоживслужби у Львівській області на продажі посвідчень тракториста-машиніста. Схема полягала у незаконній видачі документів під виглядом платного навчання.

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Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За даними громадського діяча Івана Спринського, йдеться про начальника головного управління у Львівській області Володимира Білика, а також його заступників Назара Жиденка та Назара Ваврука.

Як діяла схема

Для маскування неправомірної вигоди під офіційну оплату за навчання ще у січні 2026 року зареєстрували підконтрольне товариство. Одним із його співзасновників став організатор схеми.

Компанія отримала ліцензію Міністерства освіти і науки та офіційно надавала послуги з підготовки й підвищення кваліфікації трактористів-машиністів. Насправді ж оплата гарантувала клієнтам можливість не відвідувати заняття та безперешкодно отримати посвідчення.

За роботу фіктивного навчального закладу відповідали директор і методист. Вони:

подавали офіційні документи до МОН;

до МОН; наповнювали сайт фірми фейковими даними про викладачів ;

; вносили відомості про "студентів" до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

П'ятеро спеціалістів Держпродспоживслужби консультували керівництво товариства щодо оформлення документів, надавали шаблони для формування навчальних груп та допомагали підробляти договори оренди спецтехніки. Це мало створити видимість наявності необхідної навчальної бази.

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Скільки платили за посвідчення

Працівники "навчального" закладу самостійно підшукували серед місцевих мешканців клієнтів, готових заплатити за посвідчення. Вартість одного документа становила 15 тис. грн.

При цьому діяло правило: якщо абітурієнт хотів реально відвідувати заняття, його відраховували. Фінальним етапом була формальна здача іспитів.

Головні історії дня

Спеціалісти Держпродспоживслужби входили до складу екзаменаційних комісій та приймали теоретичні й практичні іспити. Не перевіряючи фактичних знань, вони вносили до відомостей завідомо неправдиві дані про успішну здачу і ухвалювали рішення про видачу посвідчень.

За оперативними даними, з червня по вересень 2026 року на рахунок підконтрольного товариства надійшло понад 1 млн грн від щонайменше 80 громадян.

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Яке покарання загрожує

Злочинну діяльність учасників схеми припинили, а десятьом фігурантам повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням службового становища, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави. Зокрема, для одного з керівників ГУ Держпродспоживслужби розмір застави становить майже 1 млн грн.

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Шістьох працівників Управління вже відсторонено від займаних посад, щодо сьомого відповідне клопотання перебуває на розгляді суду. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, голова Касаційного адміністративного суду Ігор Дашутін став фігурантом розслідування у межах операції "Феміда". Наразі слідство перевіряє можливі зв’язки суддів із групою, яка, за версією правоохоронців, могла підкуповувати суддів заради потрібних рішень.