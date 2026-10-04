Чи здорожчає пальне в Україні: які ціни на бензин та дизель будуть на АЗС найближчим часом

Зниження цін на бензин і дизель в Україні сповільнилося, а тренд на здешевлення, за оцінкою експерта, фактично вичерпався через невизначеність навколо Ормузької протоки. Якщо пальне знову почне дорожчати, різкого неконтрольованого стрибка поки не прогнозують – зростання цін на АЗС очікується поступовим і залежатиме передусім від ситуації на світовому енергетичному ринку.

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Про це розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в коментарі медіа. За його оцінкою, ситуація залишається невизначеною, а тривала енергетична криза створює ризики розвороту цін у протилежний бік.

Одним із факторів, який зараз допомагає стримувати внутрішні ціни, експерт називає роботу державної "Укрнафти". За його словами, компанія фактично стала ціновим орієнтиром на українському ринку та допомагає проходити період нестабільності без неконтрольованого стрибка вартості пального.

Пальне перестає дешевшати

Остання тенденція до зниження цін на бензин та дизель поступово слабшає. За словами Закревського, зараз уже помітно, що здешевлення відбувається значно повільніше. Водночас ризики нового зростання нікуди не зникли.

"Ми зараз бачимо, що зниження цін сповільнилося. Більше того, криза, що продовжується, свідчить про те, що може бути рух і в іншу сторону", – зазначив експерт. Фактично це означає, що період, коли водії могли розраховувати на подальше помітне зниження цінників на АЗС, може завершуватися.

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Закревський вважає, що тренд на здешевлення вже практично вичерпав себе. Головною причиною залишається невизначеність на світовому енергетичному ринку, насамперед ситуація навколо Ормузької протоки.

Чи почне бензин знову дорожчати

Розворот тенденції не обов'язково означає різкий стрибок вартості бензину та дизельного пального вже найближчим часом. Експерт наголошує, що якщо ціни й підуть угору, зростання має залишатися контрольованим.

"Такий тренд на зниження зараз вичерпався, тому що невизначеність в Ормузькій протоці продовжується. Тому, якщо і буде зростання, то воно буде знову ж таки контрольованим", – пояснив Закревський. Отже, базовий ризик для українських автомобілістів зараз полягає не стільки у миттєвому різкому подорожчанні, скільки в тому, що пальне перестане дешевшати і за несприятливого зовнішнього сценарію ціни знову почнуть поступово підніматися.

Головні історії дня

Ормузька протока має критичне значення для світового енергетичного ринку. Будь-які проблеми з рухом енергоресурсів цим маршрутом створюють ризики для глобального постачання та миттєво впливають на очікування учасників нафтового ринку. Саме тому навіть загроза тривалих перебоїв може підштовхувати ціни вгору.

Для України це особливо важливо, оскільки внутрішній паливний ринок значною мірою залежить від імпорту. Світові котирування на нафту та нафтопродукти зрештою відображаються у закупівельній вартості ресурсу, який потрапляє на український ринок.

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Що може підштовхнути ціни на українських АЗС угору

Вартість бензину та дизеля для українського водія формується не лише з ціни самого ресурсу. На кінцевий цінник впливають міжнародні котирування, закупівельна вартість нафтопродуктів, логістика, валютний курс, податки та операційні витрати мереж АЗС.

Саме тому зміни на глобальному ринку не завжди відображаються на стелах заправок миттєво. Якщо світова нафта дорожчає, спочатку це впливає на нові партії пального, які закуповують постачальники. Після цього дорожчий ресурс поступово потрапляє на оптовий, а потім і на роздрібний ринок.

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Зворотний процес працює аналогічно. Тому нинішнє уповільнення зниження роздрібних цін може бути сигналом того, що простору для їх подальшого руху вниз стає менше.

Чому різкого стрибка поки не прогнозують

Попри зовнішню нестабільність, експерт не очікує, що український ринок втратить контроль над ситуацією. Важливу роль у цьому відіграє конкуренція між мережами, а також присутність державного гравця. Закревський особливо відзначив "Укрнафту", яка, за його оцінкою, стала своєрідним бенчмарком для інших учасників ринку.

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Йдеться про те, що цінова політика великої мережі впливає і на рішення конкурентів. Якщо один із великих гравців утримує ціни від різкого підвищення, іншим мережам складніше суттєво підняти власні цінники без ризику втратити частину клієнтів.

За словами Закревського, для державної компанії зараз важлива не лише максимізація прибутку, а й стабільність паливного ринку. Експерт позитивно оцінив роль компанії під час нинішньої енергетичної кризи. На його думку, така модель показала, що навіть у період різких спекулятивних коливань на глобальних ринках ситуацію всередині України можна проходити більш керовано.

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"Це був дуже позитивний приклад того, що навіть при спекулятивних цінах у всьому світі у нас буде достатньо керовано проходження цієї кризи", – зазначив Закревський. Якщо закупівельна вартість ресурсу тривалий час залишатиметься високою, мережі зрештою будуть змушені враховувати це у роздрібній ціні.

Світ уже витрачає мільярди на боротьбу з енергетичною кризою

Наслідки нинішньої енергетичної нестабільності відчуває не лише Україна. За даними дослідження Bruegel, європейські країни вже спрямували понад 10,4 млрд євро на підтримку населення та бізнесу через нову енергетичну кризу.

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Вона загострилася після початку бойових дій наприкінці лютого 2026 року та проблем із проходженням енергоресурсів через Ормуз. Зростання цін на нафту та газ змусило уряди європейських держав запроваджувати додаткові заходи для зниження фінансового навантаження на громадян, транспортний сектор, аграріїв та промисловість.

Найбільшу програму підтримки оголосила Іспанія. Її обсяг становить 5 млрд євро. Кошти спрямували, зокрема, на зниження ПДВ на пальне, газ та електроенергію, а також допомогу транспортному сектору, фермерам і промисловості.

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Другий за масштабами пакет серед наведених країн запровадила Німеччина – близько 1,62 млрд євро. Значна частина допомоги також пов'язана зі зменшенням податкового навантаження на енергоресурси. Серед інших великих програм:

Нідерланди – близько 967 млн євро;

Ірландія – 725 млн євро;

Італія – 517 млн євро;

Швеція – близько 466 млн євро;

Польща – близько 396 млн євро.

При цьому близько 80% усіх виділених коштів, за оцінкою Bruegel, спрямовано на загальні податкові послаблення – передусім зниження акцизів і ПДВ. Аналітики звертають увагу на те, що більшість європейських урядів вирішили підтримувати не конкретні вразливі категорії населення, а фактично всіх споживачів енергоресурсів.

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Лише чотири країни, за наведеними даними, запровадили прямі програми підтримки домогосподарств. Такий підхід експерти Bruegel називають нецільовим. За їхньою оцінкою, більшість коштів витрачається на загальні заходи всупереч рекомендаціям Європейської комісії та Європейського центрального банку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили незаконний продаж пального – зокрема, дизеля. Його організували в Устигулі Волинської області.