Чума свиней охопила 10 областей України: чи зникне м’ясо з магазинів та що буде з цінами

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні підтвердили 16 випадків африканської чуми свиней у 10 областях – проти 40 випадків за аналогічний період торік, однак дані не свідчать про неминуче зникнення свинини з магазинів. Кілограм живої свині коштує прогнозовано 72-73 грн, а роздрібна ціна свинини становить 211-212 грн/кг і за рік знизилася на 8%.

Відео дня

Про це розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький у відповідь на коментарі медіа під час брифінгу. В Україні зареєстрували 39 підозр на африканську чуму свиней. Після лабораторних досліджень 23 з них не підтвердилися, тоді як у 16 випадках захворювання було встановлено офіційно.

Серед підтверджених випадків чотири припали на господарства населення, сім – на диких кабанів, ще два – на промислові господарства. Загалом поширення хвороби зафіксували в 10 областях України.

Для порівняння, станом на аналогічну дату 2025 року було підтверджено 40 випадків африканської чуми свиней. Отже, за наведеними даними, цьогоріч кількість підтверджених випадків була меншою. Водночас навіть за меншої кількості зафіксованих випадків хвороба залишається серйозною проблемою для тваринництва.

Чому африканська чума свиней загрожує фермерам

Африканська чума свиней – небезпечне вірусне захворювання, яке уражає свиней і диких кабанів. Його поширення може призводити до значних економічних втрат у тваринництві. У разі підтвердження АЧС поголів’я свиней у відповідному господарстві підлягає знищенню. Для фермерів це означає втрату тварин, додаткові витрати та неможливість реалізувати продукцію, на яку вони розраховували.

Особливо відчутними такі втрати можуть бути для невеликих господарств, які залежать від вирощування та продажу свиней. Якщо тварин доводиться знищувати через підтверджене зараження, виробники втрачають потенційний дохід і можуть потребувати часу, щоб відновити роботу.

РЕКЛАМА

Проте вплив хвороби на окремих виробників не означає автоматичного дефіциту м’яса на всьому українському ринку. Для цього важливі загальні обсяги виробництва, ситуація в різних регіонах, пропозиція продукції та попит з боку споживачів.

Скільки коштує свинина в Україні

Попри випадки африканської чуми свиней, ціни на свинину знизилися порівняно з минулим роком. На поточний тиждень прогнозована ціна кілограма живої свині становила 72–73 гривні. Для порівняння, у цей самий період 2025 року кілограм живої ваги коштував близько 82 гривень.

Головні історії дня

Водночас зміну закупівельної вартості не варто безпосередньо пов’язувати з поширенням АЧС. На ціни впливають і міжнародні тенденції на ринку, а також співвідношення попиту та пропозиції. У роздрібній торгівлі свинина коштувала приблизно 211–212 гривень за кілограм. За тиждень ціна не змінилася, за місяць знизилася на 2%, а за рік – на 8%.

Таким чином, свинина належить до продуктів, які за останній рік подешевшали в гривневому еквіваленті. Це свідчить, що зафіксовані випадки захворювання поки не спричинили помітного зростання роздрібної вартості м’яса. Важливо розрізняти ціну живої ваги та вартість м’яса в магазині.

РЕКЛАМА

Показник 72–73 гривні стосується кілограма живої свині, тоді як 211–212 гривень – безпосередньо м’яса. Ціни не можна порівнювати напряму, адже йдеться про різні етапи виробництва та продажу продукції.

Чи може свинина подорожчати найближчим часом

Африканська чума свиней створює ризики для виробників, оскільки підтверджене зараження може призводити до втрати поголів’я та додаткових витрат. Якщо хвороба поширюватиметься й надалі, ситуація в окремих господарствах може ускладнитися. Однак наявні дані не свідчать про те, що АЧС уже спричинила значне подорожчання свинини.

РЕКЛАМА

Навпаки, роздрібна ціна продукту за рік зменшилася на 8%. Подальша динаміка залежатиме від ситуації з поширенням захворювання, обсягів виробництва та загальних ринкових умов. ВодночасЄ робити висновок про майбутній дефіцит або різке зростання вартості лише на підставі кількості підтверджених випадків АЧС некоректно.

Ціни на сало в супермаркетах

Реальна ціна конкретного товару залежить від його виду, виробника та торговельної мережі. За даними моніторингу цін OBOZ.UA станом на 27 жовтня, середня вартість домашнього сала у великих магазинах становила близько 309 грн за кілограм. Зокрема:

РЕКЛАМА

"АТБ" – 240,69 грн/кг;

"Auchan" – 549 грн/кг;

"Metro" – 232,20 грн/кг.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні тепличні помідори подорожчали на 10% за тиждень, а зростання цін триває вже третій тиждень поспіль. Станом на 25 жовтня виробники пропонували томати за 55-80 грн/кг, хоча в середньому вони все ще на 22% дешевші, ніж рік тому. Водночас, ціни в супермаркетах коливаються в районі 93 грн/кг.