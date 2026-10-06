Чорна п’ятниця 2026 в Україні: коли почнуться великі розпродажі та яких знижок чекати

В Україні Чорна п'ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада, однак в Україні частина магазинів може запустити розпродажі вже приблизно з 23 листопада та продовжити їх після офіційної дати. На окремі товари можуть заявляти знижки до 40-70%, тому покупцям варто заздалегідь запам'ятати звичайну ціну потрібної речі, щоб перевірити реальний розмір економії.

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OBOZ.UA розібрався, що потрібно знати українцям про "шалений" розпродаж. На окремі категорії товарів під час головного листопадового розпродажу традиційно можуть заявляти знижки у 40-70%.

Найбільше акцій очікується на техніку та електроніку, одяг, взуття, косметику, товари для дому, дитячі товари та книги, однак покупцям варто заздалегідь перевірити звичайну вартість потрібних речей, щоб зрозуміти, наскільки реальною є заявлена економія.

Коли буде Чорна п’ятниця у 2026 році

Black Friday не має постійної календарної дати. Вона традиційно відбувається наступного дня після американського Дня подяки, який у США святкують у четвертий четвер листопада. У 2026 році День подяки припадає на 26 листопада – четвер. Відповідно, наступна за ним п'ятниця, 27 листопада, і буде офіційною датою Чорної п'ятниці.

Проте для українських покупців ця дата є радше орієнтиром. Магазини не зобов'язані проводити розпродаж виключно протягом одного дня та можуть самостійно встановлювати строки акцій. Саме тому за останні роки Black Friday фактично перетворилася з одного дня знижок на цілий період розпродажів.

Знижки можуть стартувати раніше

Частина українських магазинів може почати знижувати ціни за декілька днів до 27 листопада. Деякі продавці вже орієнтуються на старт акцій приблизно з 23 листопада. Водночас інші ритейлери можуть продовжувати спеціальні пропозиції протягом вихідних після Чорної п'ятниці або навіть довше.

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Через це покупцям не обов'язково відкладати придбання потрібної речі безпосередньо до 27 листопада. Якщо конкретний магазин запустить акцію раніше і потрібний товар справді стане дешевшим, вигідна пропозиція може з'явитися ще до офіційної дати. Особливо це актуально для популярних моделей техніки, затребуваних розмірів одягу та взуття або інших товарів, кількість яких в акційній пропозиції може бути обмеженою.

Які знижки можуть запропонувати українцям

Станом на початок жовтня більшість великих українських ритейлерів ще не представили остаточні умови своїх кампаній до Black Friday-2026. Тому назвати єдиний розмір знижки неможливо. Якщо орієнтуватися на практику попередніх років, на окремі позиції магазини можуть заявляти зниження цін приблизно на 40-70%.

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При цьому велика цифра на рекламному банері не означає, що абсолютно весь асортимент продаватиметься з такою знижкою. Максимальне зниження ціни може поширюватися лише на окремі товари або категорії. На іншу продукцію дисконт може бути значно меншим.

Крім безпосереднього зниження вартості, продавці можуть використовувати й інші способи залучення покупців. Зокрема, йдеться про підвищений кешбек, промокоди, спеціальні умови оплати, подарунки до замовлення або безкоштовну доставку. Тому при порівнянні пропозицій варто враховувати не тільки відсоток знижки, а кінцеву суму, яку доведеться заплатити.

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На що традиційно роблять найбільше акцій

Чорна п'ятниця охоплює практично всі основні категорії роздрібної торгівлі, але особливо активно до неї долучаються продавці техніки, одягу та товарів повсякденного використання. Традиційно акційні пропозиції можна очікувати на:

смартфони, ноутбуки та іншу електроніку;

побутову техніку;

телевізори та різноманітні гаджети;

одяг і взуття;

косметику та парфумерію;

товари для дому й кухні;

дитячі товари;

книги та іншу продукцію.

Водночас перелік товарів та конкретні умови кожен продавець визначатиме самостійно. Під час Чорної п'ятниці покупцю варто дивитися насамперед на фактичну ціну товару, а не лише на відсоток, зазначений поруч із нею.

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Наприклад, напис "-50%" сам по собі не дає змоги зрозуміти, наскільки вигідною є пропозиція, якщо людина не знає, скільки цей самий товар коштував до початку акції. Саме тому підготовка до Black Friday може починатися задовго до 27 листопада.

Якщо людина вже знає, що планує купити смартфон, телевізор, холодильник, зимове взуття або інший відносно дорогий товар, варто заздалегідь зафіксувати його нинішню ціну. Тоді наприкінці листопада можна буде порівняти її з акційною і побачити реальний розмір економії у гривнях.

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Також варто перевіряти вартість однакового товару одразу у кількох магазинах. Навіть під час масштабного розпродажу ціна зі "знижкою" в одного продавця може виявитися вищою за звичайну вартість у конкурента.

Звідки взялася Чорна п'ятниця

Попри сучасну асоціацію Black Friday з величезними розпродажами, походження назви спочатку не мало нічого спільного зі знижками. Одна з найбільш визнаних версій пов'язує її з американською Філадельфією наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років.

У п'ятницю після Дня подяки центр міста заповнювали натовпи людей, які вирушали за покупками. Додаткове навантаження створювали відвідувачі традиційного футбольного матчу між командами армії та флоту США.

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На дорогах виникали величезні затори, вулиці були переповнені людьми, а поліцейським доводилося працювати понаднормово. Саме правоохоронці почали використовувати назву Black Friday, описуючи складний робочий день.

Негативне забарвлення терміна спочатку навіть намагалися змінити. У 1961 році у Філадельфії пропонували використовувати назву Big Friday – "Велика п'ятниця", однак вона не закріпилася.

Поступово п'ятниця після Дня подяки стала початком активного сезону різдвяних покупок у США. Магазини зрозуміли, що величезний потік покупців можна додатково стимулювати спеціальними пропозиціями. Так почали з'являтися масштабні одноденні розпродажі, а Black Friday із часом перетворилася на одну з найбільших торговельних подій року.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, якщо в супермаркетах на касі ціна товару вища, ніж зазначено на ціннику, покупець має право вимагати продаж саме за вартістю, вказаною на полиці, адже магазин зобов'язаний надавати достовірну інформацію про товар. У разі відмови варто зафіксувати порушення, звернутися до адміністрації закладу та за потреби подати скаргу до Держпродспоживслужби.

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