Через війну в Україні у всьому світі помітно зростуть ціни на ключові продукти: що відбувається

Через спровоковані Росією проблеми із судноплавством у Чорному морі глобальні ціни на продукти у 2026-2027 роках зростуть на 17%. Загалом вже цьогоріч з низки причин сировинні товари подорожчають на 23%.

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Як повідомляє Reuters, про це йдеться у доповіді Світового банку Commodity Markets Outlook. Головними чинниками стрибка стали стрибок цін на енергоносії, збої у морських перевезеннях через війну на Близькому Сході, проблеми з транспортуванням зерна в Чорному морі, а також високий попит на захисні активи, зокрема золото.

Енергоносії, нафта, природний газ, продовольство та метали стрімко подорожчали на тлі накопичення глобальних шоків. У Світовому банку застерігають, що ситуація може погіршитися у разі подальшої ескалації на Близькому Сході та продовження атак на російську нафтову інфраструктуру.

"Сировинні ринки зазнають ударів від кількох потужних шоків одночасно. Зростання вартості енергоносіїв та збої у торгівлі штовхають ціни вгору на широкий спектр товарів, що загрожує посиленням інфляції, дефіцитом продовольства та уповільненням економічного зростання", – заявив заступник головного економіста Світового банку Айхан Косе.

До чого слід готуватися

Енергоносії та нафта

Ціни на енергоресурси у 2026 році зросли на 32%, досягнувши найвищого рівня з 2022 року. Глобальні запаси нафти суттєво вичерпалися, а її світове пропозиція скоротиться на 5,2% – це найбільше падіння за 40 років (поза межами рецесії 2020 року). Середня ціна нафти марки Brent очікується на рівні $92 за барель.

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Продовольство та добрива

Ціни на продукти харчування зростуть на понад 10% у 2026 році через проблеми із судноплавством у Чорному морі, та ще на 7% у 2027 році (сукупне зростання складе майже 18%). Причиною додаткового тиску називають прогнози найсильнішого кліматичного явища Ель-Ніньйо з 1950 року. Ціни на добрива (зокрема сечовину) зростуть на 14% у 2026 році.

Метали та дорогоцінні метали

Ціни на промислові метали підскочать на 25%, оновивши історичні максимуми для алюмінію, міді та олова через перебої в постачанні та високий попит із боку секторів відновлюваної енергетики, електромобілів і дата-центрів. Дорогоцінні метали подорожчають на 40% на тлі невизначеності та пошуку безпечних гаваней інвесторами/

Головні історії дня

У Світовому банку наголосили, що вже надали $8,7 млрд у вигляді пільгових кредитів та допомоги 25 країнам з низьким доходом, які найбільше постраждали від наслідків близькосхідної кризи та важкого боргового тягаря.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що зміни клімату і геополітичні конфлікти б'ють по світовому виробництву тропічних фруктів. Через це продажі бананів у 2027 році можуть різко скоротитися, а ціни, відповідно, зрости – зокрема й в Україні.