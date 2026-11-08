Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українці переплачують за світлоУкраїнці переплачують за світло: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкнена"Забрали з фронту": Малюк розповів, хто пілотував дрони під час спецоперації "Павутина". Відео"Забрали з фронту": Малюк розповів, хто пілотував дрони під час спецоперації "Павутина". ВідеоНа Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідуванняНа Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідуванняУ центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбуваєтьсяУ центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбуваєтьсяУкраїнці масово купують дорогі нові автоУкраїнці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модельЗ українців почали списувати по 150 грнЗ українців почали списувати по 150 грн: клієнтам якого якого банку варто перевірити рахункиВідмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоВідмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоГлава МЗС Італії заявив про погрози через підтримку України: що відбуваєтьсяГлава МЗС Італії заявив про погрози через підтримку України: що відбуваєтьсяЦіни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівняЦіни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня: що відбувається в супермаркетахТрамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. ФотоТрамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA: кого ще хоче бачити у штаті. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read3 хв
936
Будинки українців збираються зносити
Будинки українців збираються зносити. Джерело: Маріупольська міська рада

Україна має великі проблеми з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. Водночас значна їх кількість перебуває в аварійному стані. Одним із рішень проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, за останніми даними, примусового виселення мешканців не буде.

Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"). Вона зазначила:

  • Питання, "яка кількість людей має буде ухвалити рішення про знесення будинку", обговорюється.
  • Це не буде 100%-вий поріг – адже точно "будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть".

"Завжди будуть ті, хто скаже, що, умовно, 70 років прожив у цьому будинку й уже нікуди не хоче переїжджати. Але 100% – нереальна цифра. Бо тоді жодна "хрущовка" не пройде реновацію або за її рахунок не буде здійснено нове будівництво", – пояснила Шуляк.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
38,7 т.
Українець замовив двері в "Епіцентрі" і потім передумав: в суді чоловік домігся виплати моральної компенсації
38,7 т.
Українець замовив двері в "Епіцентрі" і потім передумав: в суді чоловік домігся виплати моральної компенсації
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
8,6 т.
Працівник "Нафтогазу" в Єгипті отримував тисячі доларів і хотів повернути свої пожертви на ЗСУ: чим закінчилася справа
8,6 т.
Працівник "Нафтогазу" в Єгипті отримував тисячі доларів і хотів повернути свої пожертви на ЗСУ: чим закінчилася справа
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
3,5 т.
У ДТЕК пояснили, чому після включення електроенергія може зникнуть: озвучено важливу пораду
3,5 т.
У ДТЕК пояснили, чому після включення електроенергія може зникнуть: озвучено важливу пораду

Де українці житимуть після знесення їхніх будинків

Водночас, зазначила вона, під час виселення українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

  • Якщо йтиметься про нові квадратні метри – "то де вони будуть".
  • Якщо про гроші – то яка сума.

"Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні", – пояснила нардепка.

Спочатку потрібно ухвалити закон

Втім, зазначила нардепка, для того, щоб знесення будинків стало можливим, народні депутати мають проголосувати, а президент – підписати відповідний законопроєкт №6458. Однак:

  • Він поки що пройшов лише 1-е читання.
  • Зараз його "готують до 2-го читання".

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

  • ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

  • Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

  • Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

  • Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

  • Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

  • Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

  • Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.

Схожі теми
Українанерухомістьринок нерухомостіОрендажитлоПартія Слуга народу
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!