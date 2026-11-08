Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі

Україна має великі проблеми з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. Водночас значна їх кількість перебуває в аварійному стані. Одним із рішень проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, за останніми даними, примусового виселення мешканців не буде.

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Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"). Вона зазначила:

Питання, "яка кількість людей має буде ухвалити рішення про знесення будинку", обговорюється.

Це не буде 100%-вий поріг – адже точно "будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть".

"Завжди будуть ті, хто скаже, що, умовно, 70 років прожив у цьому будинку й уже нікуди не хоче переїжджати. Але 100% – нереальна цифра. Бо тоді жодна "хрущовка" не пройде реновацію або за її рахунок не буде здійснено нове будівництво", – пояснила Шуляк.

Де українці житимуть після знесення їхніх будинків

Водночас, зазначила вона, під час виселення українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

Якщо йтиметься про нові квадратні метри – "то де вони будуть".

Якщо про гроші – то яка сума.

"Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні", – пояснила нардепка.

Спочатку потрібно ухвалити закон

Втім, зазначила нардепка, для того, щоб знесення будинків стало можливим, народні депутати мають проголосувати, а президент – підписати відповідний законопроєкт №6458. Однак:

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Він поки що пройшов лише 1-е читання.

Зараз його "готують до 2-го читання".

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

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Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

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"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

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Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.