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Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації — Візір

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
93
Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації — Візір
Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації — Візір. Джерело: shutterstock

Борги перед учасниками балансуючого ринку стримують будівництво нових генеруючих потужностей, необхідних для підтримки енергосистеми у критичні моменти. Бізнес не готовий вкладати кошти в електростанції, якщо оплату за їхню роботу доведеться чекати роками. Про це заявив координатор сектору енергетики та клімату аналітичного центру Ukraine Facility Platform Олександр Візір.

За його словами, однією з причин проблеми залишаються неплатежі комунальних підприємств. Зокрема, харківські комунальники, за оцінкою експерта, є одними з найбільших боржників на балансуючому ринку. У результаті за спожиту ними електроенергію не надходять кошти, що створює проблеми з розрахунками для інших учасників ринку.

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"А ця проблема – тобто вони не сплачуючи за електричну енергію вирішують свою проблему, але створюють проблему для всіх решти, в тому числі і для Києва, і для будь-яких інших суб'єктів", – пояснив Візір.

Він наголосив, що через хронічні борги приватні компанії не хочуть інвестувати у нові потужності, які могли б допомагати енергосистемі під час дефіциту електроенергії. Причина проста: виробник витрачає гроші на генерацію, але не має впевненості, що своєчасно отримає оплату.

"Чому? Тому що він розуміє, що йому заплатять через рік", – зазначив експерт

Нагадаємо, за даними галузевого видання ExPro, станом на кінець вересня 2026 року борги НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли до 36,7 млрд грн. За дев'ять місяців заборгованість збільшилася майже на 60%.

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енергетична незалежністьелектроенергія
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