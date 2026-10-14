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Близько 2,9 млрд грн на захист і безпеку: як "Укрнафта" реагує на атаки росіян та розвиває видобуток

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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Близько 2,9 млрд грн на захист і безпеку: як "Укрнафта" реагує на атаки росіян та розвиває видобуток
Голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. Джерело: "Укрнафта"

У 2026 році Росія суттєво посилила атаки на об’єкти "Укрнафти". Під ударами – виробнича інфраструктура та мережа АЗК.

Компанія реагує на це системно та, попри все, продовжує розвиватися. Про це на полях Newfolk Conference розказав голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Близько 2,9 млрд грн цього року спрямовуємо на захист і безпеку: деякі потужності переносимо під землю, будуємо захисні конструкції, формуємо резерв обладнання, посилюємо автономність і альтернативні схеми енергозабезпечення, – зазначив Богдан Кукура. – Продовжуємо буріння. У 2026 році плануємо пробурити і ввести в експлуатацію 15 нових свердловин. Окремий напрям – співпраця з "Укргазвидобуванням": цього року разом реалізували три нові свердловини".

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Паралельно триває масштабування технології, які підвищують надійність роботи фонду. За вісім місяців у свердловини спущено 63 установки електровідцентрових насосів, активний фонд уже становить 226 установок. Міжремонтний період роботи свердловин із сучасними УЕВН зріс із 214 діб у 2024 році до 410 діб у 2026-му, а для нових систем сягає 786 діб.

Компанія розвиває дистанційний моніторинг та керування свердловинами. Станом на вересень до таких систем підключено 420 свердловин. Це дає змогу бачити параметри роботи онлайн, швидше реагувати та оперативно змінювати режими роботи.

Основне завдання – зберегти керованість, модернізувати виробництво та продовжувати розвиток компанії.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

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