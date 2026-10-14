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Бізнесу дали час до 4 грудня: що обов'язково має з'явитися в установах України

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 хв
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Укриття на трамвайній станції в Дніпрі, Україна, фото від 27 лютого 2025 року
Укриття на трамвайній станції в Дніпрі, Україна, фото від 27 лютого 2025 року

До 4 грудня 2026 року український бізнес, який не має укриттів, повинен підготувати безпечні простори або інші передбачені рішення для захисту працівників і відвідувачів, щоб продовжувати роботу у звичайному режимі за жовтого рівня загрози. Крім того, на об'єктах мають розміщувати інформаційні таблички про наявність чи відсутність укриття, а роботодавці повинні забезпечити оповіщення людей та визначити порядок дій під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Міністерство економіки України. Відповідні вимоги передбачені урядовими постановами, які регулюють діяльність підприємств в умовах різних рівнів загрози.

Що бізнес повинен зробити до 4 грудня

Кабінет Міністрів передбачив для підприємств, які не мають укриттів, тримісячний перехідний період. Він розпочався 4 вересня 2026 року, коли набула чинності постанова №1092, і триватиме до 4 грудня. Протягом цього часу компанії можуть продовжувати діяльність у звичайному режимі, одночасно готуючись до виконання нових вимог безпеки.

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Насамперед підприємствам необхідно визначити, де саме працівники та відвідувачі зможуть перебувати під час небезпеки. Для цього можуть використовуватися вже наявні захисні споруди або спеціально облаштовані приміщення. Згідно з урядовими правилами, для забезпечення захисту людей можуть використовуватися:

  • захисні споруди цивільного захисту;
  • постійні або тимчасові укриття;
  • споруди подвійного призначення;
  • спеціально облаштовані безпечні простори всередині будівель.

Останній варіант особливо важливий для підприємств, які працюють у приміщеннях без повноцінних укриттів. За визначених умов вони можуть облаштувати найбільш захищену частину будівлі, де люди зможуть перебувати під час загрози.

Що таке безпечний простір і чим він відрізняється від укриття

Одне з ключових нововведень – можливість використання так званого безпечного простору. Йдеться про найбільш захищену зону всередині будівлі, яку облаштовують для перебування працівників та відвідувачів у разі небезпеки. Відповідно до урядового визначення, такий простір має забезпечувати захист від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху.

На відміну від повноцінної захисної споруди, безпечний простір не обов'язково є окремим підземним об'єктом. Його можуть облаштовувати безпосередньо в будівлі підприємства, якщо вона відповідає передбаченим вимогам.

Водночас, важливо розуміти, що безпечний простір не є повноцінною заміною бомбосховища за рівнем захисту. Він призначений для зменшення ризиків у визначених умовах, а не гарантує безпеку в разі прямого влучання боєприпасу.

Самостійно оголосити будь-який коридор або кімнату безпечним простором недостатньо. Підприємства повинні враховувати встановлені вимоги до його облаштування та використання.

На будівлях мають з'явитися спеціальні таблички

Ще одна важлива вимога стосується інформування населення. Підприємства та балансоутримувачі будівель повинні повідомляти працівників і відвідувачів, чи є на об'єкті місце для захисту під час повітряної тривоги.

Для цього передбачено розміщення спеціальних інформаційних табличок. Їх необхідно встановлювати на входах до будівель, зовнішніх стінах або огорожах. Залежно від фактичного стану об'єкта табличка повинна містити один із трьох написів:

  • "Об'єкт забезпечений укриттям" – якщо в будівлі є відповідне укриття;
  • "Об'єкт забезпечений безпечним простором" – якщо облаштовано спеціальну захищену зону;
  • "Об'єкт не забезпечений укриттям" – якщо відповідного захисту немає.

Окрім підготовки приміщень, роботодавці мають визначити порядок дій персоналу під час оголошення повітряної тривоги. Працівники повинні знати, як отримувати повідомлення про загрозу, куди необхідно прямувати та які дії виконувати залежно від рівня небезпеки.

Окрему увагу уряд приділив системі оповіщення. Підприємства повинні забезпечити доведення сигналів про повітряну тривогу до працівників і відвідувачів.

Чи зможе бізнес працювати після 4 грудня без укриття

Урядові зміни передбачають перехідний період, протягом якого підприємства без укриттів можуть продовжувати працювати та готувати необхідні рішення. Однак, після 4 грудня 2026 року цей перехідний період завершиться. Відповідно, для роботи у звичайному режимі за жовтого рівня загрози підприємства повинні відповідати встановленим умовам щодо захисту працівників і відвідувачів.

При цьому нові правила не означають автоматичного закриття всіх підприємств, які не мають власного бомбосховища. Законодавство допускає різні способи забезпечення захисту, зокрема облаштування безпечного простору.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні, згідно з даними великих кадрових порталів, кількість відкритих вакансій скоротилася на 10-15%. Росія перейшла на новий етап терору: почала цілеспрямовано знищувати український бізнес. Росіяни завдали ударів по великих логістичних центрах, складських приміщеннях, атакували ракетами великі промислові підприємства. А ще – знищують заправки, б'ють по залізниці.

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