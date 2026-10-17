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Бізнес жаліється на критичний дефіцит робочої сили: це залишається головною проблемою

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Робота українців
Робота українців. Джерело: Pixabay

Дефіцит робочої сили залишається головною перешкодою для діяльності українських підприємств. Водночас через посилення атак на логістику та енергетику на друге місце серед ключових викликів піднявся фактор небезпеки.

Про це свідчать результати 53-го щомісячного опитування New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у вересні серед 467 підприємств. Головні виклики: кадровий голод та безпекові ризики.

Дефіцит кадрів

  • У вересні на брак працівників вказали 67% опитаних (у серпні – 69%);
  • 58,9% компаній зазначили, що їм стало важче знаходити кваліфікованих фахівців;
  • 38,5% відчувають загострення проблем із пошуком некваліфікованого персоналу.

Небезпека роботи

Піднялася на 2-ге місце (зростання з 48% у серпні до 59% у вересні). Це другий найвищий показник за весь час спостережень з травня 2022 року – вищим він був лише у жовтні 2024 року (62%).

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"Посилення атак проти нашої логістичної інфраструктури, проти нашої енергетики змусило бізнес звертати більше уваги на питання безпеки роботи... Якщо в серпні про цю перешкоду говорили 50% великих підприємств, то у вересні – вже понад 70%", – зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Найбільше безпекові ризики турбують підприємства у Запорізькій, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Київській, Черкаській, Одеській, Вінницькій областях та в місті Києві – там понад 80% респондентів вважають небезпечні умови суттєвим бар'єром.

Рейтинг інших перешкод для бізнесу

  • Зростання цін на сировину та матеріали – 47% (опустилося на 3-тє місце);
  • Складнощі з перевезенням товарів Україною – 31% (зростання з 26%);
  • Зменшення попиту на продукцію/послуги – 30%;
  • Брак обігових коштів – 16%;
  • Розрив ланцюжків постачання – 15%;
  • Перебої з електро-, водо- чи теплопостачанням – 12%.

У серпні через відключення світла бізнес втратив у середньому 4% робочого часу (найбільше – машинобудування, 7%). Тимчасово зупиняли роботу 28% підприємств.

Водночас про корупцію (8%) та тиск з боку контролюючих чи правоохоронних органів (3%) бізнес згадує рідше, оскільки ці проблеми відходять на другий план порівняно з воєнними ризиками.

Плани щодо найму та оцінка ролі держави

Найближчим часом бізнес не очікує суттєвих змін у зайнятості:

  • Збільшувати штат планують лише 1,7% підприємств.
  • Скорочення планують 8,4%.
  • Відправити працівників у вимушені відпустки мають намір 2,9%.
  • Оцінка економічної політики уряду:
  • 52% бізнесу сприймають уряд як "регулятора";
  • 20% вважають його "перешкодою";
  • Лише 7% називають державу "партнером", і 0% – "другом".

Джерела компенсації збитків та податкове питання

Більшість підприємців переконані, що компенсація збитків від війни має відбуватися за рахунок росії (51,6%) та міжнародної допомоги (51,2%).

Ідею підвищення податків бізнес сприймає вкрай негативно: 69,4% виступають проти підвищення податкових ставок, навіть якщо це означатиме менший обсяг державної підтримки. Підвищення ПДВ для компенсації збитків підтримують лише 1,3% опитаних, а підвищення інших податків – 4,3%.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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