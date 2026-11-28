4 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила постанови, якими звернулася до Кабінету міністрів та рекомендувала переглянути правила роботи бізнесу під час повітряних тривог жовтого рівня, зокрема пом’якшити вимоги до підприємств, які не мають доступу до укриттів.

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26 листопада уряд ухвалив відповідні зміни до правил роботи підприємств під час таких тривог, зокрема до постанов Кабінету міністрів України № 1092 та № 138.

Нові правила передбачають продовження перехідного періоду для бізнесу до 4 червня 2027 року, диференційований підхід до забезпечення захисту залежно від кількості людей на об'єкті та можливість використання укриттів за межами підприємства.

Водночас зміни не означають повного скасування вимог щодо укриттів. Уряд визначив умови, за яких підприємства можуть працювати під час повітряної тривоги жовтого рівня, а також передбачив окремі постійні послаблення й винятки.

Важливо: нові правила стосуються виключно повітряних тривог жовтого рівня. Правила роботи під час тривог червоного рівня не змінювалися.

Що змінилося?

Кабінет міністрів продовжив перехідний період для виконання вимог щодо захисту працівників і відвідувачів до 4 червня 2027 року включно.

Підприємства, які до 4 грудня 2026 року не забезпечили доступ до укриття або безпечного простору, зможуть працювати під час повітряної тривоги жовтого рівня протягом перехідного періоду за умови отримання згоди працівників та вжиття організаційних заходів безпеки.

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Для підтвердження того, що підприємство працює над виконанням вимог, достатньо одного документа. Це може бути:

наказ про план заходів;

меморандум або протокол про наміри з балансоутримувачем укриття;

попередній договір із підрядником;

документи про технічне обстеження або проєктування;

документ про замовлення мобільного укриття.

Такий документ зберігається на підприємстві та не подається до державних органів. Його наявність не є обов'язковою умовою роботи з 5 грудня 2026 року.

Водночас документ доцільно підготувати протягом перехідного періоду, оскільки він підтверджує, що підприємство вживає заходів для виконання встановлених вимог.

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Вимоги залежатимуть від кількості людей на об'єкті

Уряд запровадив диференційований підхід до забезпечення захисту залежно від кількості людей, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

Враховуються не лише працівники, а й клієнти, гості та інші відвідувачі. Кількість визначається за проєктною або експлуатаційною місткістю об'єкта, а за її відсутності – за чисельністю працівників найбільшої зміни та максимальною кількістю клієнтів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

Наприклад, якщо в закладі працює 5 працівників, але він розрахований на одночасне перебування 30 відвідувачів, для визначення вимог захисту потрібно враховувати загальну кількість – 35 осіб. Отже, такий об’єкт належатиме до категорії від 21 до 99 осіб

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Залежно від цієї кількості передбачено три категорії:

До 20 осіб одночасно

Для об'єктів, де одночасно може перебувати до 20 осіб, укриття не вимагається. Достатньо забезпечити:

згоду працівників на роботу за відповідних умов;

оповіщення про повітряну тривогу;

інформування про найближчі укриття та можливість скористатися ними;

організаційні заходи безпеки, зокрема визначення приміщення з найменшим ризиком ураження.

Цей режим діятиме постійно, у тому числі після завершення перехідного періоду 4 червня 2027 року.

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Від 21 до 99 осіб одночасно

Для цієї категорії підприємств необхідно забезпечити один із трьох варіантів захисту:

Укриття – власне або інше, розташоване в межах пішохідної доступності. Безпечний простір – найбільш захищена зона в приміщенні або будівлі, захисні властивості якої підтверджені відповідними розрахунками щодо впливу вибухової хвилі, уламків та уражаючих елементів дронів. Приміщення з найменшим ризиком ураження за правилом двох стін – якщо до укриття неможливо вчасно та безпечно дістатися.

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Кожен із цих варіантів може використовуватися і після завершення перехідного періоду.

100 осіб і більше одночасно

Для об'єктів, де одночасно може перебувати 100 або більше осіб, необхідно забезпечити доступ до укриття – власного або іншого – у межах пішохідної доступності, за винятком передбачених правилами спеціальних випадків.

Укриття має бути готовим до використання, а його місткість повинна бути достатньою для всіх працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

Для цієї категорії об'єктів безпечний простір або приміщення з найменшим ризиком ураження не є альтернативою укриттю.

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Чи обов'язково укриття має бути власним?

Ні. Підприємство може використовувати укриття незалежно від того, кому воно належить, зокрема розташоване за межами його об'єкта.

При цьому укриття має бути реально доступним під час повітряної тривоги, мати достатню кількість місць та розташовуватися в межах пішохідної доступності. Відстань визначається за фактичним маршрутом руху з урахуванням місцевості та рельєфу.

Передбачено такі граничні відстані:

до 300 метрів – для багатоповерхової забудови (від трьох поверхів), забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для підприємств, віднесених до категорій цивільного захисту;

– для багатоповерхової забудови (від трьох поверхів), забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для підприємств, віднесених до категорій цивільного захисту; до 500 метрів – для середньо- та малоповерхової забудови.

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Одне укриття може використовуватися працівниками та відвідувачами декількох підприємств, якщо його місткості достатньо з урахуванням усіх людей, яким може знадобитися захист.

Для доступу до чужого укриття під час тривоги окремий договір із балансоутримувачем не є обов'язковим. Водночас підприємство та балансоутримувач мають організувати доступ з урахуванням місткості укриття. Відсутність договору не є підставою для відмови працівникам і відвідувачам у вході до укриття.

Договір або інший письмовий документ необхідний, якщо кілька підприємств домовляються про спільне використання укриття, зокрема його спільне утримання або облаштування.

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Що буде після завершення перехідного періоду?

Після 4 червня 2027 року без доступу до укриття або безпечного простору під час повітряної тривоги жовтого рівня зможуть працювати окремі категорії підприємств. Зокрема, це:

об'єкти, де одночасно може перебувати до 20 осіб . Для них діятиме постійний спрощений режим.

. Для них діятиме постійний спрощений режим. підприємства, які документально підтвердили неможливість забезпечення захисту . Йдеться про випадки, коли укриття відсутнє в межах пішохідної доступності, а облаштувати безпечний простір неможливо через конструктивні особливості будівлі, щільність забудови, відсутність придатної земельної ділянки або неможливість проведення робіт в орендованих приміщеннях, зокрема без згоди власника.

. Йдеться про випадки, коли укриття відсутнє в межах пішохідної доступності, а облаштувати безпечний простір неможливо через конструктивні особливості будівлі, щільність забудови, відсутність придатної земельної ділянки або неможливість проведення робіт в орендованих приміщеннях, зокрема без згоди власника. підприємства, які забезпечують населення товарами та послугами першої необхідності: пальним, ліками, продуктами першої необхідності, а також поштовими, логістичними та фінансовими послугами.

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Для застосування винятку, пов'язаного з неможливістю забезпечення захисту, окремий дозвіл або висновок державного органу не потрібен. Водночас відповідні обставини мають бути документально підтверджені та зберігатися на підприємстві.

Такий виняток діятиме до усунення причин, які унеможливлюють облаштування захисту.

Як оформлюється згода працівників?

Згода працівників необхідна не лише для підприємств, які користуються перехідним періодом. Вона також потрібна для об’єктів, де одночасно може перебувати до 20 осіб, а також для підприємств, які після завершення перехідного періоду працюватимуть без укриття або безпечного простору на підставі передбачених правилами винятків.

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Перед її отриманням роботодавець має поінформувати працівників про наявні ризики, доступність укриття або безпечного простору та порядок дій під час повітряної тривоги.

Згоду можна оформити одним із трьох способів:

протоколом зборів трудового колективу;

у письмовій формі;

в електронній формі.

Згода надається один раз і не потребує повторного оформлення під час кожної повітряної тривоги. Водночас вона не обмежує індивідуальних прав працівника та не може бути підставою для примусового залучення до роботи в небезпечних умовах.

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Надана згода не позбавляє працівника права відмовитися від продовження роботи в небезпечних умовах та скористатися укриттям. Вона не може бути підставою для примусового залучення до роботи, якщо працівник вважає, що існує загроза його життю або здоров’ю.

Які обов'язки залишаються у роботодавця?

Нові правила не звільняють роботодавця від обов'язків щодо забезпечення безпеки працівників і відвідувачів.

Під час повітряної тривоги роботодавець має невідкладно повідомити про неї працівників і відвідувачів та забезпечити дотримання персоналом встановленого порядку дій. У разі безпосередньої небезпеки або зміни рівня загрози роботу необхідно припинити відповідно до встановленого порядку.

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Відвідувачі перебувають на об'єктах під час повітряної тривоги жовтого рівня за власним рішенням. Підприємство має поінформувати їх про наявні ризики, порядок дій та найближчі доступні укриття. Відвідувачів також враховують при визначенні загальної кількості людей на об'єкті та необхідної місткості укриття.

Крім того, біля входу або на зовнішній стіні об'єкта необхідно розмістити табличку з інформацією про забезпеченість укриттям. Залежно від ситуації зазначається один із написів:

"Об'єкт забезпечений укриттям";

"Об'єкт забезпечений безпечним простором";

"Об'єкт не забезпечений укриттям".

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Якщо підприємство використовує приміщення з найменшим ризиком ураження, зазначається, що об'єкт не забезпечений укриттям.

Розмір таблички залежить від кількості людей, які можуть одночасно перебувати на обєкті:

100 х 60 см – для обєктів, де може перебувати 100 осіб і більше;

60 х 40 см – для обєктів із кількістю від 21 до 99 осіб;

не менше 30 х 20 см – для обєктів, де може перебувати до 20 осіб.

Якщо укриття розташоване за межами об'єкта, на табличці також вказують напрямок руху, відстань, порядок доступу та адресу.

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Окремо передбачено, що до 4 березня 2027 року обласні та Київська міська військові адміністрації мають проаналізувати стан забезпечення захистом, потребу в додаткових укриттях та проблемні питання та передати відповідну інформацію Міністерству економіки та ДСНС.

Практичне значення для бізнесу

Для офісних компаній, малого бізнесу та суб'єктів господарювання, які орендують приміщення і не мають можливості облаштувати власне укриття, нові правила можуть суттєво спростити організацію роботи та зменшити операційні обмеження.

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Водночас бізнесу варто оцінити, які вимоги застосовуватимуться до конкретного об'єкта з урахуванням кількості працівників і відвідувачів, доступності укриттів та можливості облаштування безпечного простору. Зокрема, доцільно:

визначити максимальну кількість людей, які можуть одночасно перебувати на об'єкті;

перевірити наявність укриттів у межах встановленої пішохідної доступності та їхню фактичну місткість;

визначити найбільш захищені приміщення та розробити алгоритм дій під час повітряної тривоги;

оформити згоду працівників у передбаченому порядку;

підготувати документ, який підтверджує план заходів щодо забезпечення захисту протягом перехідного періоду;

переглянути внутрішні інструкції з охорони праці, безпеки та інформування працівників і відвідувачів;

забезпечити розміщення інформаційної таблички відповідного змісту та розміру.

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Висновок

Уряд пом'якшив правила роботи бізнесу під час повітряних тривог жовтого рівня, продовжив перехідний період до 4 червня 2027 року та запровадив диференційовані вимоги до забезпечення захисту залежно від кількості людей, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

Нові правила дають підприємствам більше можливостей адаптуватися до вимог безпеки: використовувати зовнішні укриття, передбачені альтернативні варіанти захисту та враховувати реальні можливості облаштування приміщень.

Водночас послаблення не означають скасування обов'язків роботодавця щодо захисту працівників і відвідувачів. Бізнесу варто використати перехідний період для оцінки ризиків, перевірки доступності укриттів, документального оформлення необхідних заходів та перегляду внутрішніх процедур.

Практично важливо не лише визначити, чи може підприємство продовжувати роботу під час жовтої тривоги, а й забезпечити працівникам та відвідувачам зрозумілий, реальний і доступний алгоритм дій у разі загрози.

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