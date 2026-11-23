З 1 січня 2027 року отримання перевипущеної картки ПриватБанку поштою в Україні коштуватиме 80 грн, а міжнародна доставка оплачуватиметься за окремими тарифами. Водночас, оформлення картки під час відкриття нового рахунку залишиться безкоштовним, а для деяких популярних карток запровадять річний ліміт замовлень.

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Про це йдеться на офіційному сайті банку. Нові правила стосуватимуться тих, хто замовляє перевипуск картки та хоче отримати її не у відділенні, а поштою. Водночас для клієнтів, які відкривають новий рахунок, доставка картки залишиться безкоштовною.

За що ПриватБанк братиме 80 грн

З початку 2027 року платною стане послуга організації доставки пластикових карток, оформлених у рамках перевипуску. В Україні її вартість становитиме 80 грн з ПДВ. Таким чином, клієнтам, які звикли замовляти нову картку через застосунок та отримувати її у поштовому відділенні або поштоматі, доведеться враховувати додаткові витрати.

Раніше така послуга була безкоштовною, однак банк переглядає тарифні умови. Нововведення стосується саме доставки перевипущених карток, а не всіх випадків оформлення банківського пластику.

Якщо ж людина відкриває новий рахунок у ПриватБанку, картку їй відправлять безкоштовно. Тобто за оформлення нового банківського продукту та отримання картки клієнт не платитиме за доставку.

Скільки коштуватиме доставка картки за кордон

Для клієнтів, які перебувають за межами України, також зміняться умови отримання перевипущених карток. Відправлення за кордон здійснюватиметься за окремими, диференційованими тарифами. Остаточна вартість залежатиме від напрямку та обраного оператора доставки.

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Отримати картку за межами України можна через "Нову пошту" або "Укрпошту". Терміни доставки відрізняються залежно від країни, "Новою поштою" відправлення може зайняти від 3 до 14 днів, тоді як "Укрпоштою" – орієнтовно від 7 до 30 днів.

У межах України доставку зазвичай здійснює "Нова пошта". У стандартних випадках картка може надійти вже наступного дня після оформлення замовлення, хоча фактичні терміни залежать від маршруту та роботи оператора.

Як замовити картку ПриватБанку через пошту

Оформити пластикову картку з доставкою можна дистанційно, без необхідності відвідувати банківське відділення. Для цього клієнту потрібно скористатися застосунком Приват24. Процедура передбачає кілька кроків:

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відкрити в застосунку Digital-картку або вибрати наявну картку, яку потрібно перевипустити;

перейти до налаштувань обраної картки;

знайти опцію замовлення пластикової картки.Обрати доставку та поштового оператора;

вказати необхідні дані для отримання картки в Україні або за кордоном.

після оформлення замовлення клієнту залишається дочекатися доставки.

Такий спосіб отримання картки дозволяє не витрачати час на дорогу до відділення та отримати пластик у зручному місці. Окрім введення плати за доставку, для деяких карткових продуктів діятиме обмеження на кількість замовлень. Зокрема, йдеться про картки "Універсальна", "Універсальна Gold" та "Картка для виплат".

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Для них встановлять ліміт – не більше шести замовлених карток усіх типів на рік. Тому клієнтам, які часто перевипускають картки або замовляють додатковий пластик, варто враховувати не лише нову вартість доставки, а й встановлену кількість замовлень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, клієнти Ощадбанку з тарифними пакетами MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" та "Зарплатний" зможуть отримувати миттєві картки поштою, доставка коштуватиме 80 грн в Україні, 500 грн до окремих країн та 1000 грн до інших держав. До 30 червня 2027 року послуга буде безкоштовною, а зміни до тарифів набудуть чинності 10 грудня 2026 року.