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Банки в Україні змінюють правила роботи: що важливо знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Людина з банківською карткою перед ноутбуком. Ілюстрація на тему онлайн-платежів
НБУ оголосив нові вимоги до роботи банків. Ілюстрація. Джерело: Freepik

Національний банк України ухвалив низку рішень, що змінять правила роботи для банків. Це означатиме розкриття фінансової звітності, пом'якшення валютного контролю, а також оновлення вимог до капіталу.

Про це повідомила OBOZ.UA керівниця аналітичного департаменту центру "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва. За її словами, нові вимоги покликані забезпечити фінансову стійкість банків і посилити захист коштів вкладників.

Кредитні ризики, капітал та нові вимоги до нагляду

Постановами №98 та №99 НБУ змінив підходи до оцінки кредитних ризиків, створивши підґрунтя для розширення кредитування реального сектору. Водночас постанова №112 гармонізує порядок визначення регулятивного капіталу банків із європейським Регламентом №575/2013.

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Окремі постанови (№100 та №108) удосконалюють банківський нагляд, розширюючи підстави для відсторонення посадових осіб банків-порушників та уточнюючи критерії суспільної важливості фінустанов.

"Посилення вимог до оцінки ризиків не означає обмеження кредитування. Навпаки, більш точна оцінка фінансового стану позичальників і ризиків дає банкам змогу обґрунтованіше ухвалювати кредитні рішення", – пояснює Діляра Мустафаєва.

Прозорість та розкриття інформації

Відповідно до постанов №110 та №113, банки зобов'язані розкривати більше пруденційних даних та публікувати їх на офіційних вебсайтах. Підвищена прозорість щодо капіталу та ризиків має стати додатковим стимулом для довіри з боку клієнтів та інвесторів, наближаючи українську ринкову практику до високих стандартів Євросоюзу.

Валютна лібералізація для бізнесу та громадян

Поряд із посиленням наглядових стандартів НБУ продовжив планове пом'якшення обмежень на валютному ринку:

  • Збільшення строків розрахунків: постановою №103 від 15 вересня граничні строки розрахунків за імпортом окремого промислового обладнання розширено зі 180 до 270 днів.
  • Послаблення для фізичних та юридичних осіб: постановою №105 пом'якшено низку валютних обмежень, а рішення №104 та №106 розширили можливості небанківських надавачів платіжних послуг.

"Національний банк намагається розширювати можливості для бізнесу, зберігаючи контроль над ризиками. Збільшення строків розрахунків за імпорт обладнання є показовим, адже такі операції потребують тривалішого виробничого та логістичного циклу", – зауважила аналітикиня.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв про прогнози експертів, згідно з якими підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби у коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.

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