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Банк заблокував картку українця через поповнення на 34,5 тис. грн: вимагали підтвердити джерело доходів та надати договори

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Чоловік за столом дивиться на смартфон поруч із банківською карткою та документами
Суд зобов’язав А-Банк перерахувати клієнту залишок після закриття рахунку. Джерело: Згенеровано ШІ ("Обозреватель")

Клієнту А-Банку заблокували можливість переказувати та знімати гроші з картки після перевірки фінансових операцій. Причиною стали поповнення картки на загальну суму 34,5 тис. грн, які чоловік пояснив поверненням боргів та допомогою військовій частині. Банк вимагав документи, що підтверджують ці операції, а після відмови їх надати вирішив припинити обслуговування клієнта.

Чоловік звернувся до суду, який зобов'язав банк повернути залишок коштів, однак визнав саме блокування законним. Про це йдеться в рішенні Дарницького районного суду у справі №753/3008/26.

Як з'ясувалося під час розгляду справи, чоловік відкрив картку "Зелена" в А-Банку 10 грудня 2024 року. Уже в січні 2025-го на його рахунок надійшло 34 580 грн. З цієї суми 22 500 грн становили перекази власних коштів з інших банків, ще 10 500 грн надійшли від іншої особи, а 1580 грн повернулися після невдалої операції.

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29 січня чоловік здійснив три перекази на 1650, 450 та 2000 грн. Однак під час спроби переказати ще 2820 грн операцію заблокували. Банк обмежив перекази з картки на картку та зняття готівки, а від клієнта зажадав документи про походження коштів.

Зокрема, фінансова установа попросила надати довідки про доходи, податкову декларацію або інші документи, які пояснюють рух грошей.

Чоловік надіслав декларацію платника єдиного податку за дев'ять місяців 2024 року. Проте банку цього виявилося недостатньо. Його представники захотіли з'ясувати, чому на рахунок регулярно надходили перекази від інших фізичних осіб.

Клієнт пояснив, що гроші надходили як повернення боргів або невеликих позичок, а також у зв'язку з допомогою військовій частині, де він раніше проходив службу.

Після цього банк попросив надати розписки чи договори, які підтверджують позики. Однак чоловік відмовився. Він пояснив, що закон не зобов'язує оформлювати такі документи, а його усних пояснень має бути достатньо.

У результаті банк визнав операції ризиковими та вирішив припинити обслуговування клієнта.

Сам чоловік захотів закрити рахунок та перевести залишок у розмірі 5320 грн на власну картку в іншому банку. Для цього ще 17 лютого 2025 року він подав відповідну заяву. Однак гроші так і не отримав.

Клієнт декілька разів звертався до А-Банку та скаржився до Національного банку України. У відповідь йому повідомляли про необхідність надати документи для перевірки або заповнити заяву за встановленим банком шаблоном.

Зрештою чоловік звернувся до суду. Він вимагав визнати блокування незаконним, зобов'язати банк закрити рахунок і повернути 5320 грн, а також виплатити 10 тис. грн компенсації моральної шкоди.

Суд дійшов висновку, що банк неправомірно не виконав заяву клієнта про закриття рахунку та перерахування залишку грошей. Подана чоловіком заява відповідала встановленим вимогам, а банк не надав доказів, які б спростовували факт неповернення коштів.

Як раніше писав OBOZ.UA, Франківський районний суд Львова відмовив ПриватБанку у стягненні заборгованості з клієнтки та частково задовольнив її зустрічний позов. Суд зобов'язав банк скасувати кредитний борг в 142,7 тис. грн, що виник внаслідок дій шахраїв, повернути списані кошти та виплатити жінці компенсацію за моральну шкоду в розмірі 20 тис. грн.

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