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Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver в Києві провалився: яка була ціна і чому не продали

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
Gulliver виставлять на продаж на початку вересня. Ілюстративне фото.
Gulliver виставлять на продаж на початку вересня. Ілюстративне фото.
Джерело: Forbes

В Україні не змогли продати один з найвідоміших торгівельних центрів Києва – Gulliver. Аукціон не відбувся – від потенційних покупців не надійшло жодної заявки.

Подальшу стратегію реалізації активу визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку, яким належить конфіскований у 2025 році ТЦ. Про це повідомили у пресслужбі "Ощаду".

Як пройшов аукціон

Прийом пропозицій для участі в аукціоні з продажу комплексу Gulliver у системі "Prozorro.Продажі" завершився у середу, 30 вересня 2026 року, о 20:00. Станом на завершення прийому пропозицій заявок на участь в аукціоні не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся.

Тепер наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку треба визначити подальшу стратегію реалізації активу з урахуванням ситуації на ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків.

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"Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку та потенційних інвесторів до придбання активу й визначатимемо можливі моделі та терміни його продажу. Для нас, як для державного банку, важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди. Тому рішення будемо ухвалювати зважено", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Що відомо про Gulliver

Комплекс Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку та 20% – Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалено наглядовими радами обох банків наприкінці липня 2026 року.

Загальна площа комплексу становить 151,8 тис. кв. м. Окрім торгівельних і офісних площ, Gulliver  також містить:

 
  • зону фудкортів і ресторанів із фуд-терасою;
  • супермаркет "Сільпо";
  • дитячий розважальний центр;
  • кінотеатр "Оскар";
  • зали та басейн SkyFitness.

Комплекс було виставлено на продаж за стартовою ціною $207 млн на умовах повної оплати в день укладення договору купівлі-продажу.

Чому Gulliver виставили на продаж

Продаж комплексу став фінальним етапом багаторічної історії з одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів в історії української банківської системи. Фінансування будівництва Gulliver консорціум державних банків розпочав ще у 2006 році.

Сам комплекс ексвласника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука відкрився у 2014 році. Позичальник згодом не зміг повністю виконувати кредитні зобов'язання.

Попри кілька реструктуризацій боргу та спроби домовитися з банками, з червня 2024 року компанія почала скорочувати платежі, а згодом повністю припинила обслуговувати кредит. У березні 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк розпочали процедуру звернення стягнення на заставне майно.

Після завершення всіх юридичних процедур 26 липня 2025 року право власності на комплекс офіційно перейшло до державних банків. До цього формально "Гулівером" керувала дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" була формальним власником. Про те, що Поліщук був власником комплексу, неодноразово повідомляли медіа, посилаючись на джерела на ринку.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні переглянули механізм продажу майна, яке вилучили у власників у звʼязку із накладенням на них санкцій. Головна зміна – потенційні покупці зможуть вивчити актив задовго до оголошення аукціону, але, як і раніше, всі отримані кошти підуть на відбудову країни.

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