Аптечні мережі змінили правила роботи через удари РФ: чи загрожує Україні дефіцит ліків

Попри російські удари по аптеках і логістичній інфраструктурі, великі аптечні мережі наразі не очікують загального дефіциту ліків в Україні, однак окремі препарати можуть тимчасово зникати в конкретних аптеках чи регіонах. Щоб уникнути масштабних перебоїв, мережі збільшують запаси ліків безпосередньо в аптеках, розподіляють їх між регіонами та постійно змінюють маршрути постачання.

Відео дня

Про це пише Асоціація ритейлерів України. Один із головних висновків останніх років – великі запаси не можна концентрувати в одному місці. Якщо один склад або логістичний центр буде пошкоджено, це не повинно зупинити постачання ліків до цілої області чи мережі.

Сотні аптек уже пошкоджені або зруйновані

Масштаби втрат аптечного бізнесу за роки повномасштабної війни вже вимірюються сотнями об'єктів і сотнями мільйонів гривень. За даними "Аптеки АНЦ", від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень, руйнувань або інших майнових втрат через бойові дії зазнали 277 аптечних об'єктів мережі. Лише протягом 2026 року компанія зафіксувала ще 13 таких випадків.

Прямі матеріальні збитки АНЦ уже перевищили 329 млн грн. До цієї суми входять втрачений товар, пошкоджене обладнання, приміщення та інше майно. Реальні економічні втрати можуть бути ще більшими, адже сюди не повністю включені простої аптек, втрачений товарообіг та витрати на відновлення.

Значних втрат зазнав і "Подорожник". Від початку повномасштабної війни станом на 2026 рік було пошкоджено або зруйновано понад 165 аптек мережі. Тільки протягом першого року війни збитки перевищили 100 млн грн, а згодом, за інформацією компанії, ця сума зросла в рази.

РЕКЛАМА

В "Аптеці 9-1-1" загальну суму втрат не називають, оскільки процес руйнування та відновлення фактично не припиняється. Деякі об'єкти компанії доводилося ремонтувати багато разів. "Є об'єкти, які нам доводилося відбудовувати й відновлювати по 5, 10, а подекуди й понад 20 разів через повторні обстріли", – розповіли у мережі.

Великі запаси на одному складі стають додатковим ризиком

Війна змусила аптечний бізнес переглянути сам принцип організації постачання. Якщо раніше ефективна логістика означала насамперед швидку та дешеву доставку товару, зараз до цих критеріїв додалася стійкість. Постачання повинно продовжуватися навіть тоді, коли певний склад, маршрут чи інший об'єкт тимчасово недоступний через обстріл.

Головні історії дня

Тому спільним напрямом для великих мереж стало розосередження товарних запасів, створення альтернативних маршрутів та підвищення автономності окремих аптек. Фактично аптеки намагаються не допустити ситуації, коли пошкодження одного великого об'єкта спричиняє перебої одразу в десятках чи сотнях торгових точок.

"Подорожник" створив рекордний запас ліків

У мережі "Подорожник" зазначають, що до повномасштабної війни логістику переважно оцінювали за двома параметрами – швидкістю та вартістю. Тепер третім ключовим показником стала стійкість. Компанія перерозподіляє товарні потоки між регіонами, коригує маршрути відповідно до безпекової ситуації та збільшує кількість препаратів безпосередньо в аптеках.

РЕКЛАМА

У результаті товарний запас в аптеках "Подорожника" зараз є рекордним за всю історію роботи мережі. Для окремих категорій сформовано додатковий запас приблизно на 10-20 днів понад звичайну операційну потребу. Особливу увагу приділяють препаратам від застуди, знеболювальним, антибіотикам, засобам для шлунково-кишкового тракту та препаратам для здоров'я серця.

Крім того, мережа розширює асортимент аналогів. Зазначається, що це має дозволити запропонувати покупцю альтернативу, якщо конкретного препарату через затримку поставок тимчасово не буде.

РЕКЛАМА

Схожу модель використовує "Аптека АНЦ". Компанія намагається не зберігати надто великі обсяги товару на окремих об'єктах, а рівномірніше розподіляти препарати між аптеками. Одночасно збільшується запас ліків у днях порівняно зі звичайним рівнем.

"Аптека 9-1-1" перетворила всю мережу на розподілену систему

В "Аптеці 9-1-1" основний запас товарів уже розосереджений безпосередньо між аптеками. Компанія також диверсифікує маршрути постачання від виробників і дистриб'юторів та змінює графіки залежно від ситуації в конкретній області.

РЕКЛАМА

"Замість прив'язки до статичних схем ми постійно диверсифікуємо маршрути постачання напряму від дистриб'юторів і виробників та адаптуємо графіки під безпекову ситуацію в конкретному регіоні", – пояснили в мережі. При цьому йдеться вже не про тимчасові заходи на випадок окремої атаки. Постійна зміна маршрутів та перерозподіл товарів стали частиною звичайної операційної роботи.

Чи може в Україні виникнути дефіцит ліків

Попри удари по аптеках, складах та іншій інфраструктурі, жодна з трьох великих мереж наразі не бачить підстав говорити про системний дефіцит ліків по всій Україні.

РЕКЛАМА

Однак це не виключає проблем із конкретними препаратами в окремих містах або областях. Удари по фармацевтичних складах можуть призводити до затримок постачання, а отже – до тимчасової відсутності певних позицій в окремих аптеках.

Особливо чутливими в АНЦ називають препарати для постійної терапії хронічних захворювань та оригінальні імпортні ліки, яким складно оперативно знайти заміну. Ситуація може ускладнитися, якщо одночасно буде пошкоджено декілька великих логістичних центрів і ринок фізично не встигатиме перерозподіляти запаси та створювати нові маршрути доставки.

РЕКЛАМА

Які ліки найбільш вразливі до перебоїв

Ризики для різних препаратів неоднакові. Найбільші труднощі можуть виникати з ліками, які мають обмежену кількість постачальників, імпортуються з-за кордону, потребують складнішої логістики або не мають великої кількості швидкодоступних аналогів.

В "Аптеці 9-1-1" також зазначають, що географічно розподілені запаси дозволяють переміщувати товар між аптеками та сусідніми регіонами і таким чином компенсувати тимчасові затримки постачальників. Водночас найбільш вразливими залишаються специфічні препарати, які складно оперативно замінити чи швидко перемістити на значну відстань.

РЕКЛАМА

Аптеки витрачаються на генератори та резервне живлення

Логістика – не єдина проблема, з якою доводиться працювати аптечним мережам. Обстріли енергетичної інфраструктури та відключення електроенергії змушують компанії вкладати кошти в автономну роботу аптек.

В АНЦ торгові точки забезпечують генераторами, джерелами безперебійного живлення та іншим обладнанням. Однак витрати не закінчуються на самій його закупівлі – необхідно купувати й доставляти пальне, обслуговувати та ремонтувати генератори, а у випадку загрози ще й оперативно переміщувати товарні запаси.

РЕКЛАМА

Для "Подорожника" постійними витратами також стали відновлення пошкоджених об'єктів, автономне обладнання, зміна логістики та підтримання збільшених запасів. В "Аптеці 9-1-1" до цього додають повторні ремонти після влучань і додаткові витрати на переміщення залишків товару. У компанії визнають, що все це створює додатковий фінансовий тиск на аптечний бізнес.

Навіть збиткові аптеки на прифронтових територіях не закривають

Окрема ситуація склалася у громадах поблизу фронту. Тут рішення про продовження роботи аптеки не завжди залежить від того, чи приносить вона прибуток. У "Подорожнику" в прифронтових регіонах працює близько 250 аптек. Частина з них є прибутковою, частина – ні.

РЕКЛАМА

Проте в компанії наголошують, що низька рентабельність сама по собі не є причиною закривати аптеку. Якщо вона потрібна місцевому населенню, є працівники, які готові продовжувати роботу, а ситуація дозволяє безпечно працювати, мережа намагається підтримувати таку точку.

В АНЦ дотримуються схожого принципу. Ключовими умовами залишаються наявність працівників та можливість регулярно доставляти препарати. Поки це можливо, компанія намагається не закривати аптеку лише через низьку рентабельність.

Ще гостріша ситуація в окремих населених пунктах, де "Аптека 9-1-1" може залишатися єдиним доступним місцем для придбання ліків у радіусі десятків кілометрів. Через це компанія продовжує утримувати навіть точки з нульовою або від'ємною рентабельністю, якщо вони критично важливі для місцевих жителів.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, уряд затвердив зміни до Ліцензійних умов роботи аптек, які стосуються відкриття закладів, кадрових питань, використання приміщень та формування асортименту. Нові правила мають спростити роботу аптек в умовах воєнного стану та допомогти їм працювати за нестачі працівників.

РЕКЛАМА