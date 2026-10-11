В Україні з 2022-го ввезли 66 Aston Martin. При тому за дев'ять місяців 2026-го кількість зареєстрованих елітних спорткарів майже така ж, як за попередні два роки разом узяті. З урахуванням перереєстрації (зміни власника, в тому числі на ті авто, які вже були в країні) з 2022-го з'явились 166 нових власників Aston Martin.

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OBOZ.UA за допомогою статистики YC.Market проаналізував перелік власників престижних спортивних автомобілів класу люкс та розповідає про те, хто та які машини ввіз у країну.

Власники Aston Martin: хто опинився в переліку щасливчиків

Серед десятків цінителів елітних спортивних автівок – українці по всій країні. Згідно з даними Сервісного центру МВС, які надали у відповідь на запит OBOZ.UA, найбільше угод оформили в Києві – 83. Для порівняння, в Полтавській області купили всього шість таких автівок.

Наймолодший із нових власників престижного спорткару в Україні – 22-річний Володимир Самойленко саме з Полтавщини. У 2024-му на той момент 20-річний чоловік відкрив ФОП з основним видом діяльності "роздрібна торгівля в магазинах переважно продуктами харчування...". Але вже за рік діяльність він припинив. Машина Самойленка – Aston Martin Vantage 2018 року – коштує від 50 тис. до 130 тис. доларів.

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Спортивну машину молодик купив у серпні 2025-го на аукціоні з пошкодженням (удар збоку), тому ціна була меншою за ринковий діапазон.

А найстаріший власник Aston Martin – 78-річний Василь Козицький. Це досвідчений бізнесмен, а ще – батько Наталії Бакай, дружини колишнього голови "Нафтогазу" Ігоря Бакая. Бакай у 2023-му вляпалася в скандал. Жінка в соцмережах розповідала про те, що Зеленський "ввів нацистів та бандерівців у ранг закону", а "Росію перемогти неможливо". Ймовірно, інформацію про події в Україні жінка отримує з новин телеканалу "Росія-1".

Головні історії дня

"Зеленський – наркоман Юда. А ми, слов'яни, за віру, за православ'я та за справедливість... Саме тому, що я українка, киянка, православна, слов'янка… тому мені за вас соромно, а за Україну боляче. Ваш Зеленський знищив усю країну, знищив генофонд, зрадив віру, зрадив Святу Лавру, ввів нацистів і бандерівців у ранг закону… кінчений наркоман та Юда. А ви цього не бачите і ваші діти вмирають за Америку та її інтереси. Прокиньтеся!" – випалила Бакай.

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У батька Наталії Бакай Василя Козицького відносно недорогий Aston Martin V8 Vantage 2008 року. Автомобіль він купив ще до початку повномасштабної війни. Ціна може досягати 55 тис. доларів. Крім того, у власності бізнесмена – Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2008 року. Така машина може коштувати до 240 тис. доларів.

Ще один відомий власник спорткару – Олександр Тісленко. Вищий антикорупційний суд уже кілька років розглядає його справу. Підприємець, за версією НАБУ, давав хабарі голові Держагентства автомобільних доріг Славоміру Новаку. Новак повернувся в рідну Польщу, і там його затримали за створення злочинного угруповання. Виявилося, що "ефективні топменеджери" з ЄС не завжди здатні відмовитися від великих українських хабарів.

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Правоохоронці порахували: лише Тісленко встиг "заплатити" Новаку близько 600 тис. доларів. За ці гроші чиновник допомагав бізнесмену вигравати тендери та заплющував очі на порушення. Навіть після звільнення Новака компанія Тісленка продовжила отримувати багатомільйонні підряди від держави.

За версією слідства, Тісленко передавав гроші через посередника у Польщі з використанням кодових слів. Новак виявляв лояльне ставлення до підрядника з капітального ремонту окремих ділянок дороги М-05 Київ – Одеса, яку фінансували коштом кредиту ЄБРР.

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Тісленко володіє Aston Martin DBS (2008 року). Моделі цього покоління з'являються на ринку вкрай рідко. Середня ціна аналогічних пропозицій в Україні складає близько 185 тис. доларів.

Хто з юросіб купує Aston Martin

Серед компаній у переліку вирізняється АТ "Юнекс Банк". Фінансова установа працює в Україні з 1993 року. У 2021 році її придбали Dragon Capital Томаша Фіали і банкір Іван Світек. У квітні 2026 року на банк зареєстрували два кросовери Aston Martin DBX707 2024 року випуску – чорний 16 квітня та помаранчевий 22 квітня. Орієнтовна вартість кожного становить $220–250 тис.

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Інша компанія з кількома новими Aston Martin – ТОВ "АВТ Баварія", автомобільний дилер. У липні 2026 року на неї зареєстрували чотири автомобілі:

1 липня – зелений кросовер DBX S (2025–2026 року), орієнтовно за 260-290 тис.;

14 липня – ще один зелений DBX S, орієнтовно за 260–290 тис. доларів;

15 липня – зелений спорткар Vantage S, орієнтовно за 190-220 тис. доларів;

15 липня – чорне купе DB12, орієнтовно за 280-320 тис. доларів

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Сумарна орієнтовна вартість цієї четвірки – від 990 тис. до 1,1 млн доларів. Водночас для автомобільного дилера реєстрація машин, імовірно, пов'язана з комерційною діяльністю.

Один із найбільших українських агровиробників – ПрАТ "МХП" – також фігурує в переліку власників Aston Martin. Компанія працює в агропромисловому секторі, зокрема у виробництві харчових продуктів. На неї зареєстровано два автомобілі різних поколінь.

Перший – червоне купе Aston Martin Vanquish 2013 року випуску, придбане 15 червня 2021 року. Його орієнтовну вартість оцінено у $120–150 тис. Другий – зелений кросовер DBX 2023 року випуску, зареєстрований 6 червня 2023 року. Його орієнтовна вартість – $180–210 тис.

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Таким чином, загальна оцінка двох автомобілів становить $300–360 тис. При цьому дати реєстрації не обов'язково збігаються з датами фактичної оплати або придбання машин.

Ще один власник дорогого автомобіля – СП ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен", спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва лакофарбових матеріалів. Завод створили у 2001 році за участю німецького концерну Meffert AG та української компанії "Ганза-Україна".

На підприємство 18 лютого 2021 року зареєстрували сіре купе Aston Martin DB11 2020 року випуску. Його орієнтовна ринкова вартість – $140–170 тис. І це далеко не повний перелік власників автівок згаданої марки.

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Сама наявність дорогого автомобіля ще не свідчить про порушення, а реєстрація на юридичну особу не завжди означає, що машина призначена для особистого користування її керівників. Проте такі приклади демонструють, наскільки різним є коло покупців елітних авто в Україні навіть під час повномасштабної війни. І за кожним із них – окрема історія, яка потребує перевірки: від походження коштів на придбання спорткара до реального власника та мети використання автомобіля.