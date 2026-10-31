Зеленський заявив про масштабні атаки РФ на енергетику: били по ТЕЦ та електропідстанціях
Як Росія атакує об'єкти енергетики.
Джерело: ДСНС в Полтавській області
Росіяни здійснили черговий масовий удар по об'єктам цивільної інфраструктури. Зокрема, "шахедами" вдарили по ТЕЦ у Києві. А в Дніпропетровській області лише за ніч з 30 на 31 жовтня атакували чотири електропідстанції.
Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram президент Володимир Зеленський. "Вчора ввечері російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об'єкт газорозподілу", – повідомив президент.
Росія атакувала енергетику.
Джерело: Telegram Володимира Зеленського
Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням в регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання.
"Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає", – заявив Зеленський.
Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок