"Завдання непрості": Зеленський провів важливу нараду щодо захисту енергетики. Фото

У найближчі тижні Україна має застосувати деякі регуляторні, адміністративні та кадрові рішення, необхідні для захисту нашої енергетики на фоні інтенсивних російських обстрілів. Нарада, присвячена цьому, відбулася в Офісі президента в понеділок, 23 листопада.

Її провів глава держави Володимир Зеленський. Про це він розповів у Telegram.

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Джерело: пресслужба ОП

"Ми визначили ключові потреби на найближчі тижні: необхідні регуляторні й адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, деякі кадрові питання", – повідомив президент.

Наразі потрібно максимально об'єднати можливості уряду, державних енергокомпаній і приватного енергетичного сектору, зазначив Зеленський і подякував співробітникам "Укренерго" та ДТЕК за скоординовану роботу.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький і міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли президенту про очікувані терміни відновлення електроживлення в Одеській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Сумській областях. Окремим питанням була складна ситуація на Дніпропетровщині.

"Визначили кроки, які треба реалізувати. Деталі зараз непублічні через постійні російські удари та відверте полювання росіян на кожне наше технічне рішення в енергосистемі, яке реально допомагає", – пояснив Зеленський.

Під час наради генеральний директор Групи ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку рішень для Києва. Вони стосувалися енергетики, інфраструктури, організації процесів.

"Завдання непрості, але на урядовому рівні – максимум підтримки, і розраховую, що на рівні міської влади кожен крок теж отримає повне сприяння", – висловив очікування президент.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Джерело: пресслужба ОП

Голова правління НЕК "Укрене... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Генеральний директор Групи Д... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Володимир Зеленський провів нараду. Джерело: пресслужба ОП

Повний текст допису. Джерело: скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Як писав OBOZ.UA, 23 листопада в частині регіонів Україні діяли цілодобові графіки відключення світла. Після 10:00 у більшості областей обмеження споживання посилили, а на Харківщині були запроваджені аварійні відключення. Найбільш складною ситуація залишалася на Одещині та Дніпропетровщині.