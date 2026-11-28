За борги за комуналку можуть продати квартиру: від якої суми це можливо у 2026 році

В Україні підвищили поріг, до якого єдине житло боржника захищене від примусового продажу. Він становить 50 мінімальних зарплат, або 432 350 грн. Якщо сума стягнення у виконавчому провадженні дорівнює цій сумі або є меншою, виконавець не може продати єдину квартиру чи будинок боржника. Раніше поріг становив 20 мінімальних зарплат – 172 940 грн за рівнем мінімалки у 2026 році.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Зміни запровадив закон № 4833-IX. Поріг визначають за сумою стягнення у виконавчому провадженні. Захист також поширюється на земельну ділянку, на якій розташоване єдине житло боржника.

Що можуть стягнути за борги за комуналку

У виконавчому провадженні стягнення насамперед звертають на гроші боржника, зокрема на кошти на банківських рахунках. Якщо грошей і рухомого майна бракує, виконавець може перейти до нерухомості. Квартира чи будинок, у яких боржник фактично живе, – останні в цій черзі. Тому навіть за суми стягнення понад 432 350 грн примусовий продаж єдиного житла можливий лише з дотриманням цієї процедури.

Окремі правила діють для боргів за житлово-комунальні послуги на територіях громад, де тривають активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях. Як пояснили в Міністерстві юстиції, під час воєнного стану в таких виконавчих провадженнях знімають арешти з майна й коштів, а відомості про боржників вилучають з Єдиного реєстру боржників.

Як комунальники стягують борги через суд

Постачальник може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. Суд розглядає її без засідання з викликом сторін. Якщо споживач не погоджується із сумою або вважає, що борг нарахували помилково, він має 15 днів із дня вручення копії наказу та доданих документів, щоб подати заяву про його скасування. Після скасування наказу постачальник може звернутися до суду з позовом

OBOZ.UA проаналізував 40 справ про комунальні борги. У більшості з них суди задовольнили вимоги постачальників, однак споживачам в окремих випадках вдавалося відбитися від стягнення. Так, у справі № 750/2428/25 теплопостачальник вимагав від власниці квартири в Чернігові 61 018 грн за опалення й включив до розрахунку борги ще з 2016 року. Жінка подала заяву про застосування позовної давності та надала квитанції про оплату рахунків за період, який суд перевіряв. У підсумку суд відмовив підприємству в позові.

Сам виїзд із квартири теж не завжди звільняє від оплати. В одній зі справ, яку переглянув Чернівецький апеляційний суд, водоканал вимагав стягнути з відповідачки 16 584 грн. Жінка посилалася на те, що вже не була власницею квартири та виїхала за кордон. Суд задовольнив вимоги водоканалу, застосувавши норму про солідарну відповідальність дієздатних осіб, які проживають або зареєстровані в житлі споживача.

Для покупців квартир діє інше правило. Верховний Суд роз’яснив, що новий власник не зобов’язаний погашати комунальні борги попереднього власника, якщо прямо не взяв на себе цей обов’язок у договорі купівлі-продажу. Постачальник має вимагати оплати від того, хто заборгував за послуги.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.