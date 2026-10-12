Який тариф на світло встановлять з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кВт*год

У листопаді українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт·год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати щонайменш до кінця квітня 2027 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в розмірі 2,64 грн/кВт·год.

Втім, підкреслив міністр, він діятиме не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

з електроопаленням;

без газифікації або централізованого теплопостачання.

"Уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів", – йдеться в повідомленні.

У листопаді українці платити... Джерело: Денис Шмигаль Розгорнути

Що варто робити всім, хто платить за комунальні послуги

Разом із тим юристи радять українцям не викидати квитанції після оплати електроенергії, газу, води тощо. Навпаки, їх слід зберігати протягом 5 років – адже у разі виникнення суперечок із постачальниками саме ці документи можуть допомогти вирішити питання на свою користь. Річ у тім, що:

Квитанції підтверджують факт оплати комунальних послуг.

Ці документи також мають важливе значення у разі судових спорів – адже вони дають змогу довести відсутність заборгованості, а також відстояти права споживача у конфліктах із підприємствами житлово-комунальної сфери.

"Навіть сумлінні платники можуть зіткнутися з проблемами: втрачені дані в системах обліку або технічні помилки призводять до появи уявних боргів. У такій ситуації саме квитанції – є головним підтвердженням того, що послуги було сплачено вчасно та в повному обсязі", – йдеться в матеріалі "На пенсії".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас навіть коли побутова техніка не працює, вона може споживати електроенергію. Однак лише якщо вона підключена до розетки, тобто перебуває в режимі очікування.