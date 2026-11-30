Як відключатимуть світло 30 листопада: актуальні графіки

У понеділок, 30 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у частині областей, але упродовж усієї доби.

Це підтвердила пресслужба "Укренерго". В офіційному Telegram-каналі національної енергетичної компанії повідомляється, що до промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень.

Живлення вимикатимуть відповідно до попередніх розрахунків обсягом від 0,5 до 3,5 черги. Не виключені аварійні ситуації або коригування графіків, особливо якщо держава-агресор РФ нанесе нові удари по нашій критичній інфраструктурі.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", – наголосили представники "Укренерго".

Де дивитись графіки відключень світла

Актуальні графіки українці можуть перевірити на офіційних сторінках операторів систем розподілу. Зазначимо: час відключення і відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого на 20–30 хвилин, що пов'язано з технологічним процесом перемикання черг.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як раніше писав OBOZ.UA, Кабінет міністрів України зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій. У разі аварії передбачено запуск планів реагування протягом 24 годин, зокрема розгортання пунктів видачі питної води та її підвезення. Наразі йдеться лише про підготовку, а не про фактичне запровадження цих заходів.