Як відключатимуть світло 30 листопада: актуальні графіки
Енергосистема України стикає...
Джерело: пресслужба ДТЕК
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У понеділок, 30 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у частині областей, але упродовж усієї доби.
Це підтвердила пресслужба "Укренерго". В офіційному Telegram-каналі національної енергетичної компанії повідомляється, що до промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень.
Живлення вимикатимуть відповідно до попередніх розрахунків обсягом від 0,5 до 3,5 черги. Не виключені аварійні ситуації або коригування графіків, особливо якщо держава-агресор РФ нанесе нові удари по нашій критичній інфраструктурі.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", – наголосили представники "Укренерго".
Де дивитись графіки відключень світла
Актуальні графіки українці можуть перевірити на офіційних сторінках операторів систем розподілу. Зазначимо: час відключення і відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого на 20–30 хвилин, що пов'язано з технологічним процесом перемикання черг.
Як раніше писав OBOZ.UA, Кабінет міністрів України зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій. У разі аварії передбачено запуск планів реагування протягом 24 годин, зокрема розгортання пунктів видачі питної води та її підвезення. Наразі йдеться лише про підготовку, а не про фактичне запровадження цих заходів.
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