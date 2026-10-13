Відключення світла посилили: які графіки діють у Києві та областях 13 жовтня

В Україні 13 жовтня у частині регіонів України продовжуються погодинні відключення електроенергії. Вони введені у Києві, на Київщині, а також Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях. Графіки було посилено – протягом доби очікується відключення до 2 черг побутових споживачів одночасно, тоді як днем раніше максимум застосовували відключення у 1,5 черги.

Про загальний режим обмежень повідомили в "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

За попереднім планом, 13 жовтня діють погодинні відключення для населення обсягом від 0,5 до 2 черг.

У разі погіршення ситуації в енергосистемі не виключене застосування аварійних відключень. Це вже неодноразово відбувалося у жовтні-2026. Загалом ситуація з відключеннями може змінитися будь-якої миті

Також продовжуються відключення за графіками для бізнесу промисловості.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

У Міненерго вже пояснювали повернення графіків відключень насамперед російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження мереж зменшують обсяги електроенергії, які можна передати споживачам.

Київ

Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими – тоді було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

Відключення почалися з шостої ранку. Загальний розклад такий:

Графік відключення світла на... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Графік відключення світла на... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

1.1 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

4.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години).

Сумська область

Діють також відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Графік відключення світла на... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 13 жовтня становить:

з 6:00 по 8:00 – 0,5 черги;

з 8:00 по 16:00 – 1 черга;

з 16:00 по 22:00 – 1,5 черги;

з 22:00 по 23:59 – 1 черга.

Графік відключення світла на... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють з 6 ранку, а розподіл за групами такий:

Графік відключення світла на... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Харківська область

Обленерго опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 13 жовтня (оновлено):

1.1 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

– 19:00-22:00 (сумарно 3 години); 1.2 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

– 19:00-22:00 (сумарно 3 години); 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 6,5 години);

– 08:30-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 6,5 години); 2.2 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);

– 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години); 3.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 3.2 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 4.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);

– 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);

– 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години); 5.1 – не вимикається;

– не вимикається; 5.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години);

– 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.

Графік відключення світла на... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Які бувають відключення світла

Аварійні відключення застосовують у разі системних аварій або пошкодження мереж, зокрема через обстріли. Для цього можуть використовувати графіки аварійних відключень (ГАВ) і графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні, або погодинні, відключення вводять під час пікових навантажень, коли потрібно збалансувати роботу енергосистеми. Споживачів розподіляють за чергами відповідно до графіків погодинних відключень (ГПВ).

вводять під час пікових навантажень, коли потрібно збалансувати роботу енергосистеми. Споживачів розподіляють за чергами відповідно до графіків погодинних відключень (ГПВ). Планові відключення проводять окремо – для ремонту мереж та обладнання. Оператор системи розподілу має заздалегідь попереджати про них споживачів.

Слід розуміти, що час у графіку орієнтовний. Після відключення електроенергію повертають споживачам поступово. Якщо в цей момент навантаження на мережу перевищує допустимий рівень, період відключення можуть продовжити.

Також до погодинних обмежень можуть додатися аварійні відключення. Тоді світла може не бути ще довше.

Де дізнатись графік відключення світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.