Відключення світла 27 жовтня: українцям надали графіки на завтра
Графіки відключення світла 27 жовтня.
Джерело: Unsplash/Matthew Henry
У вівторок, 27 жовтня, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки відключень, імовірно, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київська, Сумська, Житомирська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька та Чернігівська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключень електроенергії на завтра, 27 жовтня: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОМ) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повне відключення електроенергії, а зниження споживання струму.
Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Водночас, відключення електроенергії змушують людей знову вивчати питання придбання зарядних станцій. Особливо тих, хто живе у багатоквартирних будинках і не може встановити собі генератор. При цьому серед українців мають великий попит пристрої виробника EcoFlow – адже вони менші, ніж, наприклад, генератори.