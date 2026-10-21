Відключення світла 22 жовтня: українцям надали графіки на завтра
Відключення світла в Україні. Ілюстрація.
Джерело: Getty Images
У четвер, 22 жовтня, в деяких регіонах України знову застосують погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг, тобто відключати одночасно можуть максимум 25% споживачів (2 черги, по 12,5% кожна).
Графіки відключень, вірогідно застосують у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго вже опублікувала детальні графіки.
Графік відключення світла на завтра, 22 жовтня: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Відключення бувають плановими та аварійними.
Джерело: Прикарпаттяобленерго
Графік відключення світла в Києві: як дізнатися за вулицею
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою (вулиця та номер будинку):
Полтавська область: як відключатимуть електроенергію 22 жовтня
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 21 жовтня становить:
- з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Відключення світла в Полтавс...
Джерело: Полтаваобленерго
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Який графік відключень діятиме на Черкащині
З 06:00 до 24:00 буде застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:
- 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).
Житомирська область: обленерго оприлюднило розклад відключень
Відключення світла в Житомир...
Джерело: Житомиробленерго
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Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому українцям радять постійно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.