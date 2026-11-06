Починаються екстрені відключення: як вимикають світло в Києві та 12 областях. Всі графіки

У п'ятницю, 6 листопада, в Україні знову впроваджено відключення електроенергії за суворими графіками. Обмеження діють цілодобово – з 00:00 до 23:59. Утім слід розуміти: це не означає, що у всіх споживачів не буде світла по 24 години – йдеться лише про період застосування самих графіків. Також після 10:00 починаються екстрені відключення – графіки вже не діють у Чернігівській області.

Загальні дані щодо знеструмлень озвучили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово", – зазначили в Міненерго.

Відключення електроенергії 6 листопада: головне

З 00:00 до 23:59 для населення діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг . Це означає, що графіки лишаються жорсткими, одночасно відключають більше споживачів, ніж раніше.

обсягом . Це означає, що графіки лишаються жорсткими, одночасно відключають більше споживачів, ніж раніше. Вони введені в більшості регіонів, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Харківській, Полтавській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій областях.

Тривають обмеження не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.

Росія не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру та застосовує тактику повторних ударів . Це призводить до значних пошкоджень енергооб’єктів, констатували в Міненерго.

. Це призводить до значних пошкоджень енергооб’єктів, констатували в Міненерго. Внаслідок обстрілів були зафіксовані нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за регіонами

Київ

Зранку діють стабілізаційні відключення електроенергії, тобто графіки по годинах. Дізнатися свій розклад, як і раніше, можна лише за конкретною адресою, оскільки загального списку за групами не існує вже майже рік. Зробити це можна:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Всі насосні станції водопостачання та каналізації у столиці тим часом працюють у штатному режимі. Як зазначили в КМДА, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам.

Київська область

У частині Обухівського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновлення електропостачання.

Для решти споживачів у області запроваджено погодинні графіки. Розклад такий:

Відключення світла на Київщині 6 листопада. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 6 листопада. Джерело: ДТЕК

Сумська область

Введено погодинні графіки. Одне відключення триває максимум 4 години, але сумарно за добу світла не буде до 16 годин.

Відключення світла на Сумщині 6 листопада. Джерело: Сумиобленерго

Одеська область

Запроваджено погодинні графіки. Розклад такий:

Відключення світла на Одещині 6 листопада. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Одещині 6 листопада. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

В області застосовані графіки погодинних відключень. Розклад було оновлено:

1.1 – 07:00-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00 (сумарно 12 годин);

1.2 – 07:00-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (сумарно 12 годин);

2.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (сумарно 13 годин);

2.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);

3.1 – 08:00-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (сумарно 12 годин);

3.2 – 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-24:00 (сумарно 12,5 години);

4.1 – 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:00 (сумарно 12 годин);

4.2 – 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

5.1 – 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

5.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

6.1 – 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

6.2 – 06:00-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин).

Чернігівська область

В області застосовано графік аварійних відключень. Раніше оприлюденений погодинний розклад не діє.

Відключення світла на Черніг... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

"У розділі графік погодинних відключень опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень. На сторінці скачайте файл, знайдіть там свою адресу і чергу по ній. Потім подивіться години ймовірного відключення світла у таблиці", – пояснили в обленерго.

Дніпропетровська область

У місті Кам'янське, а також у Самарівському та Дніпровському районах зникло світло через локальну аварію в мережі. В решті області діють пгодинні відключення:

Відключення світла на Дніпро... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Відключення світла на Дніпро... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Харківська область

У Харківській області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії:

1.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

1.2 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 17 годин);

2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 17 годин);

3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (сумарно 11,5 години);

3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (сумарно 11,5 години);

4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 16,5 години);

4.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години);

5.1 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години);

5.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години);

6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 14 годин);

6.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години).

Полтавська область

В області діють погодинні відключення. Очікується, що графіки протягом дня будуть жорсткими:

з 00:00 по 06:00 – 2,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3 черги;

з 08:00 по 22:00 – 4 черги ;

; з 22:00 по 23:59 – 3 черги.

Відключення світла на Полтавщині 6 листопада. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В області було застосовано екстрені відключення, однак після 10:40 їх скасували. Знову діють погодинні графіки, утім розклад дуже жорсткий, а обмеження сягають 4,5 черги.

Відключення світла на Житоми... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 10,5 години);

1.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);

2.1 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 16:00-22:30 (сумарно 12 годин);

2.2 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);

3.1 – 02:00-05:30, 16:00-22:30 (сумарно 10 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);

4.1 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

4.2 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

5.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

5.2 – 02:00-05:30, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

6.1 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

6.2 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);

1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 12 годин);

2.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10,5 години);

2.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

3.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);

3.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);

4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);

5.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 12 годин);

5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

6.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10,5 години);

6.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин).

Де дивитися чергу відключення світла та графік знеструмлень за адресою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Словаччина готова відновити аварійне постачання електроенергії Україні. "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS вже працюють над відновленням відповідного договору.