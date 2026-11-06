Починаються екстрені відключення: як вимикають світло в Києві та 12 областях. Всі графіки
Що з відключеннями електроен...
Джерело: Getty Images
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У п'ятницю, 6 листопада, в Україні знову впроваджено відключення електроенергії за суворими графіками. Обмеження діють цілодобово – з 00:00 до 23:59. Утім слід розуміти: це не означає, що у всіх споживачів не буде світла по 24 години – йдеться лише про період застосування самих графіків. Також після 10:00 починаються екстрені відключення – графіки вже не діють у Чернігівській області.
Загальні дані щодо знеструмлень озвучили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово", – зазначили в Міненерго.
Відключення електроенергії 6 листопада: головне
- З 00:00 до 23:59 для населення діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг. Це означає, що графіки лишаються жорсткими, одночасно відключають більше споживачів, ніж раніше.
- Вони введені в більшості регіонів, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Харківській, Полтавській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій областях.
- Тривають обмеження не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.
- Росія не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру та застосовує тактику повторних ударів. Це призводить до значних пошкоджень енергооб’єктів, констатували в Міненерго.
- Внаслідок обстрілів були зафіксовані нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за регіонами
Київ
Зранку діють стабілізаційні відключення електроенергії, тобто графіки по годинах. Дізнатися свій розклад, як і раніше, можна лише за конкретною адресою, оскільки загального списку за групами не існує вже майже рік. Зробити це можна:
Всі насосні станції водопостачання та каналізації у столиці тим часом працюють у штатному режимі. Як зазначили в КМДА, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам.
Київська область
У частині Обухівського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновлення електропостачання.
Для решти споживачів у області запроваджено погодинні графіки. Розклад такий:
Відключення світла на Київщині 6 листопада.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Київщині 6 листопада.
Джерело: ДТЕК
Сумська область
Введено погодинні графіки. Одне відключення триває максимум 4 години, але сумарно за добу світла не буде до 16 годин.
Відключення світла на Сумщині 6 листопада.
Джерело: Сумиобленерго
Одеська область
Запроваджено погодинні графіки. Розклад такий:
Відключення світла на Одещині 6 листопада.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Одещині 6 листопада.
Джерело: ДТЕК
Черкаська область
В області застосовані графіки погодинних відключень. Розклад було оновлено:
- 1.1 – 07:00-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00 (сумарно 12 годин);
- 1.2 – 07:00-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (сумарно 12 годин);
- 2.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (сумарно 13 годин);
- 2.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);
- 3.1 – 08:00-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-24:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.1 – 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.1 – 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 5.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 6.1 – 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 6.2 – 06:00-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин).
Чернігівська область
В області застосовано графік аварійних відключень. Раніше оприлюденений погодинний розклад не діє.
Відключення світла на Черніг...
Джерело: Чернігівобленерго
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Вінницька область
У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
"У розділі графік погодинних відключень опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень. На сторінці скачайте файл, знайдіть там свою адресу і чергу по ній. Потім подивіться години ймовірного відключення світла у таблиці", – пояснили в обленерго.
Дніпропетровська область
У місті Кам'янське, а також у Самарівському та Дніпровському районах зникло світло через локальну аварію в мережі. В решті області діють пгодинні відключення:
Відключення світла на Дніпро...
Джерело: ДТЕК
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Відключення світла на Дніпро...
Джерело: ДТЕК
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Харківська область
У Харківській області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії:
- 1.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 15,5 години);
- 1.2 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 15,5 години);
- 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 17 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 17 годин);
- 3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (сумарно 11,5 години);
- 3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (сумарно 11,5 години);
- 4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 16,5 години);
- 4.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години);
- 5.1 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години);
- 5.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 14 годин);
- 6.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 10,5 години).
Полтавська область
В області діють погодинні відключення. Очікується, що графіки протягом дня будуть жорсткими:
- з 00:00 по 06:00 – 2,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 – 3 черги;
- з 08:00 по 22:00 – 4 черги;
- з 22:00 по 23:59 – 3 черги.
Відключення світла на Полтавщині 6 листопада.
Джерело: Полтаваобленерго
Житомирська область
В області було застосовано екстрені відключення, однак після 10:40 їх скасували. Знову діють погодинні графіки, утім розклад дуже жорсткий, а обмеження сягають 4,5 черги.
Відключення світла на Житоми...
Джерело: Житомиробленерго
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Миколаївська область
Діють погодинні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад такий:
- 1.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 10,5 години);
- 1.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 2.1 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 16:00-22:30 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 3.1 – 02:00-05:30, 16:00-22:30 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.1 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
- 4.2 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
- 5.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 6.2 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).
Запорізька область
Діють погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 12 годин);
- 2.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10,5 години);
- 2.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 3.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 3.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);
- 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 5.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 6.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин).
Де дивитися чергу відключення світла та графік знеструмлень за адресою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Словаччина готова відновити аварійне постачання електроенергії Україні. "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS вже працюють над відновленням відповідного договору.
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