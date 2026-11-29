Варто зробити всім, хто платить за комуналку: який документ українцям радять зберігати 5 років

Юристи радять українцям не викидати квитанції після оплати електроенергії, газу, води тощо протягом 5 років. Тобто квитанції за 2026 рік не варто викидати до 2031 року. Річ у тім, що в разі виникнення спорів із постачальниками саме ці документи можуть допомогти вирішити питання на свою користь.

Про це йдеться в матеріалі "На пенсии". Його автори пояснюють:

Навіть сумлінні платники можуть зіткнутися з проблемами – адже втрачені дані в системах обліку або технічні помилки призводять до появи уявних боргів.

У такій ситуації саме квитанції – головне підтвердження того, що послуги були оплачені вчасно й у повному обсязі.

Крім того, наголошується, ці документи також мають важливе значення в разі судових спорів. Оскільки вони дають змогу:

Довести відсутність заборгованості.

Відстояти права споживача в конфліктах із підприємствами житлово-комунальної сфери.

Що має бути у квитанціях

Водночас, наголошується, важливо, щоб такий документ містив низку пунктів. Зокрема:

Дату операції.

Суму та реквізити одержувача.

Печатку або підтвердження банку (в електронному форматі).

"Якщо квитанція надрукована без печатки, рекомендується запросити офіційний документ із підписом і штампом банку. Крім того, користувачі можуть звернутися до свого банку за випискою всіх платежів за потрібний період", – йдеться в матеріалі.

Зберігати потрібно не тільки паперові квитанції

Разом з тим підкреслюється, що електронні квитанції, які "видають", якщо оплата здійснювалася через банк, також матимуть силу в судах. А тому їх також потрібно зберігати.

"Якщо у вашій щомісячній платіжці раптом з’явився незрозумілий борг або не зарахувався попередній платіж, то алгоритм дій залежить від наявності доказів. За наявності паперового чека або збереженої електронної квитанції з банку споживачеві необхідно звернутися до сервісного центру компанії-постачальника (наприклад, обленерго або водоканалу) із заявою про звірку рахунків", – пояснили фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.