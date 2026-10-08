В Україні знову відключають світло за графіками: енергетики пояснили, що відбувається

Росія продовжує безперестанні обстріли української енергетики. На цьому тлі у низці регіонів повернулися графіки відключень світла – це необхідно, щоб вберегти енергосистему від перевантаження і аварій.

Це пояснили у Міністерстві енергетики. Там пов’язали потребу у запровадженні обмежень з тим, що атакованій енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію внаслідок пошкоджень мережі.

"Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", – запевняють у Міненерго.

Причина запровадження графіків

Обстріли енергооб’єктів з боку РФ.

Аварії в мережах .

Планові ремонти у мережах.

Стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

"Для ремонту об’єктів потрібен певний час, обладнання, а також відключення для можливості проведення енергетиками ремонтних робіт", – нагадали енергетики.

В ДТЕК підтвердили, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено енергетичне обладнання і високовольтні мережі. Тому частину можливостей для передачі електроенергії між регіонами.

Види відключень електроенергії

Аварійні

Екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів) обмеження, коли застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні)

Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовуються у разі пікових навантажень та за потреби збалансувати енергосистему, поширюються на окремі черги черги, на які поділені споживачі.

Планові (для планових ремонтів).

Про такі вимкнення оператор системи розподілу (обленерго) попереджає споживачів заздалегідь.

Чому стабілізаційні відключення можуть бути не за графіками

Повернення світла після відключень потребує часу, оскільки це відбувається поступово.

Якщо при цьому навантаження на енергосистему перевищуватиме допустимий рівень, час відключення може збільшитися.

А в разі виникнення аварії, до стабілізаційних відключень додаються аварійні – в такому разі світло повернуть лише після усунення несправності.

В ДТЕК зазначають, що під час екстрених відключень графіки відключень не діють, тому електроенергія може зникати, незалежно від вказаного в них часу. До них можна буде повернутися, лише стабілізувавши ситуацію в енергосистемі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про плани Росії відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, щоб скоротити електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026-2027 років.