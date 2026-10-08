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В Україні знову відключають світло за графіками: енергетики пояснили, що відбувається

Станіслав Кожемякін

Відключення електроенергії в...

Джерело: Unsplash/Nhan Hoang

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Росія продовжує безперестанні обстріли української енергетики. На цьому тлі у низці регіонів повернулися графіки відключень світла – це необхідно, щоб вберегти енергосистему від перевантаження і аварій.

Це пояснили у Міністерстві енергетики. Там пов’язали потребу у запровадженні обмежень з тим, що атакованій енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію внаслідок пошкоджень мережі.

"Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", – запевняють у Міненерго.

Причина запровадження графіків

  • Обстріли енергооб’єктів з боку РФ.
  • Аварії в мережах .
  • Планові ремонти у мережах.
  • Стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

"Для ремонту об’єктів потрібен певний час, обладнання, а також відключення для можливості проведення енергетиками ремонтних робіт", – нагадали енергетики.

В ДТЕК підтвердили, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено енергетичне обладнання і високовольтні мережі. Тому частину можливостей для передачі електроенергії між регіонами. 

Види відключень електроенергії

  • Аварійні

Екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів) обмеження, коли застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

  • Стабілізаційні (погодинні)

Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовуються у разі пікових навантажень та за потреби збалансувати енергосистему, поширюються на окремі черги черги, на які поділені споживачі.

  • Планові (для планових ремонтів).

Про такі вимкнення оператор системи розподілу (обленерго) попереджає споживачів заздалегідь.

Чому стабілізаційні відключення можуть бути не за графіками

  • Повернення світла після відключень потребує часу, оскільки це відбувається поступово.
  • Якщо при цьому навантаження на енергосистему перевищуватиме допустимий рівень, час відключення може збільшитися.
  • А в разі виникнення аварії, до стабілізаційних відключень додаються аварійні – в такому разі світло повернуть лише після усунення несправності.

В ДТЕК зазначають, що під час екстрених відключень графіки відключень не діють, тому електроенергія може зникати, незалежно від вказаного в них часу. До них можна буде повернутися, лише стабілізувавши ситуацію в енергосистемі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про плани Росії відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, щоб скоротити електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026-2027 років.

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