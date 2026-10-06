В Україні запровадили графіки відключень світла: який режим діє
Відключення електроенергії в...
Джерело: Getty Images
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По мірі настання холодів Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі. У зв'язку з новою серією обстрілів критичної інфраструктури 6 жовтня в країні запровадили обмеження споживання електроенергії як для населення, так і для промисловості та бізнесу.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Він наголосив, що, починаючи з 15:00 і до кінця доби у деяких регіонах України планують застосовувати:
- графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу;
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги.
"У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення", – попередив Некрасов.
В "Укренерго" таке рішення пояснили російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема через це вже було знеструмлено споживачів таких регіонах, як:
- Харківщина;
- Сумщина;
- Запорізька;
- Дніпропетровська область.
"Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали енергетики українців, зазначивши такі прилади ліпше використовувати до 15:00.
Що відбувається в енергетиці...
Джерело: Укренерго
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Та все ж ситуація в енергосистемі може змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).
В яких регіонах відключають світло
Черкаська область
На Черкащині запровадили обм...
Джерело: Черкасиобленерго
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Житомирська область
Житомирську область зачепили...
Джерело: Житомиробленерго
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Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році
Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.
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