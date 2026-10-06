В Україні запровадили графіки відключень світла: який режим діє

По мірі настання холодів Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі. У зв'язку з новою серією обстрілів критичної інфраструктури 6 жовтня в країні запровадили обмеження споживання електроенергії як для населення, так і для промисловості та бізнесу.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Він наголосив, що, починаючи з 15:00 і до кінця доби у деяких регіонах України планують застосовувати:

графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу ;

; графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги.

"У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення", – попередив Некрасов.

В "Укренерго" таке рішення пояснили російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема через це вже було знеструмлено споживачів таких регіонах, як:

Харківщина;

Сумщина;

Запорізька;

Дніпропетровська область.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали енергетики українців, зазначивши такі прилади ліпше використовувати до 15:00.

Що відбувається в енергетиці... Джерело: Укренерго Розгорнути

Та все ж ситуація в енергосистемі може змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

В яких регіонах відключають світло

Черкаська область

На Черкащині запровадили обм... Джерело: Черкасиобленерго Розгорнути

Житомирська область

Житомирську область зачепили... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.