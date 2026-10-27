В Україні запровадять компенсації за економію електроенергії: як працюватимуть нові правила

В Україні планують запровадити механізм компенсацій за зміну графіка споживання електроенергії, підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором. Проєкт відповідних змін уже схвалили, але він ще має пройти процедуру обговорення, тому остаточні правила участі та розмір можливих виплат поки що не визначені.

Про це йдеться у відповідному рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Виплати залежатимуть від умов договору та виконання погоджених вимог щодо зміни споживання.

Водночас схвалення проєкту ще не означає, що механізм уже запрацював. Документ мають оприлюднити для збору зауважень і пропозицій та проведення відкритого обговорення.

Як працюватиме система компенсацій за економію електроенергії

Основна ідея нового механізму полягає в тому, щоб заохочувати споживачів змінювати час використання електроенергії. У години пікового попиту навантаження на енергосистему зростає, тому перенесення частини споживання на інший час може допомогти збалансувати роботу енергетичної інфраструктури.

Для цього залучатимуть агрегаторів – спеціальних учасників ринку, які об'єднують можливості різних споживачів і координують управління їхнім електроспоживанням. Вони взаємодіятимуть зі споживачами, погоджуватимуть умови зміни навантаження та забезпечуватимуть участь у відповідному механізмі.

Наприклад, якщо підприємство може перенести частину виробничих процесів із вечірніх годин на період меншого навантаження, воно зможе домовитися про таку зміну з агрегатором. Якщо погоджені умови будуть виконані, підприємство матиме право на передбачену договором винагороду.

Подібний підхід передбачений і для побутових споживачів. Домогосподарства зможуть змінювати графік роботи потужних електроприладів, щоб менше споживати електроенергії в години пікового навантаження. Однак, конкретні умови участі та розмір можливих виплат визначатимуться правилами механізму й домовленостями з агрегатором.

Чи потрібно змінювати постачальника електроенергії

Для участі в системі управління попитом змінювати чинного електропостачальника не доведеться. Споживач зможе й надалі купувати електроенергію за своїм звичайним договором, водночас уклавши окрему угоду для участі в механізмі винагороди. Проєкт передбачає наявність двох договорів:

з електропостачальником – на постачання електричної енергії;

з агрегатором – на участь в управлінні попитом та отримання винагороди за погоджені зміни споживання.

Таким чином, ці договори матимуть різне призначення. Перший регулюватиме постачання електроенергії, а другий визначатиме умови участі в управлінні попитом, зобов'язання сторін і порядок отримання виплат.

Водночас сам факт перенесення роботи електроприладів на інший час не гарантуватиме автоматичної компенсації. Для її отримання потрібно буде брати участь у відповідному механізмі та виконувати умови договору з агрегатором.

Як нововведення вплине на бізнес і домогосподарства

Механізм управління попитом може бути корисним як для підприємств, так і для побутових споживачів. Проте можливості змінювати графік споживання залежатимуть від особливостей роботи конкретного підприємства або домогосподарства.

Для бізнесу це може означати перенесення енергоємних операцій на години, коли навантаження на енергосистему менше. Наприклад, підприємства з відповідними виробничими процесами зможуть змінювати час роботи обладнання, якщо це не суперечить технологічним вимогам і дає змогу дотримуватися умов договору з агрегатором.

Для домогосподарств потенційним варіантом стане зміна графіка використання потужних побутових приладів. Зокрема, частину споживання можна буде перенести на інший час, якщо це дозволяють побутові умови та технічні можливості.

Зміни мають допомогти ефективніше використовувати наявні енергетичні потужності та зменшувати різницю між піковим і мінімальним споживанням. Коли значна частина навантаження припадає на певні години, енергосистемі складніше підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

Якщо частину попиту вдасться перенести на періоди меншого навантаження, це допоможе рівномірніше розподіляти споживання протягом доби. Водночас для споживачів такий механізм створюватиме додатковий фінансовий стимул змінювати графік використання електроенергії.

Коли запрацюють нові правила

НКРЕКП схвалила саме проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Наступним етапом має стати його оприлюднення на офіційному сайті регулятора для отримання зауважень і пропозицій та проведення відкритого обговорення.

Документ розробили в межах адаптації українського законодавства до європейських норм. Зміни пов'язані з виконанням Закону України № 4834-IX та мають створити нормативні умови для впровадження механізмів управління попитом.

До завершення необхідних процедур і затвердження остаточних правил механізм не варто вважати повноцінно запущеним. Так само поки що немає підстав називати конкретні суми виплат, які зможуть отримувати окремі споживачі за перенесення електроспоживання.

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