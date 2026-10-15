В Україні взялися за рієлторів: новий законопроєкт вже в Раді

В Україні пропонують запровадити професійне самоврядування рієлторів за аналогією з адвокатурою, нотаріатом та аудитом, що зобовʼяже їх проходити атестацію, аби підтверджувати власну кваліфікацію. Це має сприяти підвищенню рівня надаваних послуг загалом і детінізації галузі зокрема.

Відповідні новації прописані у зареєстрованому в Раді законопроєкті №16145 за авторством низки нардепів на чолі зі "слугою" Ігорем Васильєвим. Як пише "Судово-юридична газета", таким чином автори хочуть вивести з тіні посередницькі послуги, встановити обов'язкові вимоги до кваліфікації рієлторів та захистити покупців й орендарів від поширених шахрайських схем.

Потребу у негайному регулюванні

За даними розробників законопроєкту, в Україні близько 90% угод купівлі-продажу та оренди житла відбуваються за участю посередників. Попри те, що Податковий кодекс зобов'язує рієлторів звітувати про угоди оренди, а законодавство відносить їх до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ці вимоги масово ігноруються.

Ключові проблеми сфери

Тіньові доходи

Через невиконання держбюджет щороку втрачає мільярди гривень у вигляді недоотриманих податків.

Масове шахрайство

Відсутність контролю сприяє діяльності "сірих" та "чорних" маклерів. Поширені схеми включають продажі особами без відповідних прав, приховування прописаних осіб або технічних дефектів, а також підміну договорів (наприклад, оформлення дарування замість довічного утримання).

Запит суспільства

У липні 2025 року відповідна електронна петиція на сайті Кабміну зібрала понад 25,9 тисяч підписів громадян із вимогою врегулювати рієлторську діяльність.

Що зміниться для рієлторів та агентств нерухомості

Законопроєкт пропонує відійти від формального регулювання громадськими організаціями та ввести чітку модель професійного самоврядування за аналогією з адвокатурою, нотаріатом та аудитом. Зокрема пропонуються такі новації:

Обов'язкова атестація та акредитація

Запроваджується чіткий порядок здобуття кваліфікації для фахівців та акредитації для агентств нерухомості.

Єдині стандарти та відповідальність

Законом закріплять права, обов'язки та юридичну відповідальність посередників і клієнтів за порушення вимог під час надання послуг.

Захист первинного ринку

Норми закону поширюватимуться не лише на готову нерухомість, а й на операції з об'єктами незавершеного будівництва (майбутня нерухомість).

Посилення фінмоніторингу

Легалізація операцій на ринку нерухомості відповідає вимогам Комітету Ради Європи MONEYVAL щодо боротьби з відмиванням коштів.

Розробники наголошують, що реалізація закону не потребує витрат із держбюджету, а нові правила запрацюють одразу після ухвалення документа парламентом та набрання ним чинності.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні оренда квартир в Україні подорожчала майже в усіх регіонах. Водночас у більшості областей кількість оголошень скорочується, а найбільша конкуренція за житло спостерігається в Тернопільській та Рівненській областях, де на одну пропозицію припадає 18 потенційних орендарів.