В Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світла
Відключення електроенергії в Україні
В Україні 10 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 і охоплюватимуть від однієї до двох черг. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть упродовж усієї доби. Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів, тому споживачам варто стежити за повідомленнями своїх обленерго.
Де вимикатимуть світло на Київщині
У Київській області 10 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення. За оприлюдненими графіками ДТЕК, тривалість знеструмлення залежатиме від черги та підчерги.
Зокрема, для споживачів діятимуть такі графіки:
- Черги 1.1 та 1.2 – з 15:00 до 19:00.
- Черги 2.1 та 2.2 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00.
- Черга 3.1 – з 07:30 до 11:00 та з 18:30 до 22:30.
- Черга 3.2 – з 18:30 до 22:30.
- Черги 4.1 та 4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.
- Черга 5.1 – з 11:30 до 15:30.
- Черга 5.2 – з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.
- Черги 6.1 та 6.2 – з 22:00 до 24:00.
Час відключень може змінюватися, тому передусім потрібно перевіряти актуальні повідомлення оператора системи розподілу.
Які графіки діятимуть на Черкащині
У Черкаській області графіки погодинних відключень також застосовуватимуть 10 жовтня. За повідомленням "Черкасиобленерго", знеструмлення залежатимуть від визначеної черги.
Графік для кожної підчерги:
- 1.1 – з 10:00 до 11:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
- 1.2 – з 06:00 до 08:00 та з 20:00 до 22:00.
- 2.1 – з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
- 2.2 – з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 18:00.
- 3.1 – з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
- 3.2 – з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
- 4.1 – з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.
- 4.2 – з 16:00 до 18:00.5.1 – з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00.
- 5.2 – з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
- 6.1 – з 15:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
- 6.2 – з 06:00 до 08:00, з 15:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00.
Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути
Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію.
Енергетики радять діяти так:
- Перевірте автомати та запобіжники. Після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати. Перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно.
- Зважайте на повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується.
- Перевірте інформацію про аварійні та планові відключення. Вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками. Відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго.
- Зверніться до оператора системи розподілу. Якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача.
- Також не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла. Краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.
Важливо: графіки можуть оперативно змінюватися через нові атаки або стан енергосистеми. Тому перед запланованими справами варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах свого обленерго.
Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
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