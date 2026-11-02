В Україні різко посилили графіки відключення світла: коли не буде електроенергії 3 листопада

На тлі щоденних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії в Україні посилили графіки відключень світла. Тобто 3 листопада протягом всієї доби очікується одночасне відключення від 0,5 до 4 черг для всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго". Слід зазначити, що 2 листопада електроенергію відключали лише з 6 ранку і щонайбільше для 2,5 черг одночасно.

Які обмеження діятимуть

Для промисловості – графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 4 черг с 00:00 до 23:59.

Енергетики нагадали, що причина запровадження обмежень незмінна – відключення діють через масовані російські атаки на енергооб’єкти. Водночас українцям нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликають в "Укренерго".

Де можна подивитись графік відключень

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.

ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.

ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.

ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.