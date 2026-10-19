В Україні посилили графіки відключень світла: діятимуть до кінця доби
В Україні посилили графіки відключень світла.
Джерело: Freepik
19 жовтня в деяких регіонах України відбуваються відключення електроенергії. Годинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг, що жорсткіше, ніж днем раніше.
Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго", а подробиці та конкретні графіки публікують обленерго у своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за подіями.
Відключення світла 19 жовтня: головне, що потрібно знати
- 18 жовтня погодинні відключення для населення діяли в обсязі від 0,5 до 1 черги. Тобто сьогодні їх посилили
- Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
- Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
Відключення електроенергії 19 жовтня.
Джерело: "Укренерго"
Графіки відключень електроенергії за регіонами станом на 19 жовтня
Київ та область
Вранці 19 жовтня в столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Такий самий режим запроваджено й для області.
Одеська область
"19 жовтня з міркувань безпеки робіт з 08:00 до 19:00 відсутнє електропостачання в частині Київського та Хаджібейського районів Одеси. З 08:00 до 00:00 можливі короткочасні перерви в електропостачанні в частині Одеського району області, зокрема, у Пересипському районі Одеси", – повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі".
Полтавська область
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 19 жовтня становить:
- з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;
- з 10:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Як діяти під час відключень світла
- Коли світла немає: вимкнути із розеток усі потужні прилади (обігрівач, бойлер, плиту, духовку тощо).
- Після появи електроенергії: не вмикати всю техніку одразу, а робити це поступово, почекавши 10-15 хвилин.
- Переконатися у стабільності напруги, а якщо світло блимає – не підключати прилади.
- Встановити захист від коливань напруги (реле, пристрій захисного вимкнення) – це вбереже холодильник, пральну машину, телевізор тощо.
- Тим, хто має резервне живлення, вчасно перемикати його з активного на пасивний режим.
Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
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