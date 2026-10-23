В Україні оголосили відключення світла на суботу: який графік діятиме
Відключення світла. Ілюстраційне зображення.
Джерело: створено за допомогою ШІ
У суботу, 24 жовтня, в деяких регіонах України знову застосують погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг, тобто відключати одночасно можуть максимум 25% споживачів (2 черги, по 12,5% кожна).
Графіки відключень, вірогідно застосують у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".
Відключення світла в Україні на 24 жовтня.
Джерело: Укренерго
Графік відключення світла на завтра, 24 жовтня: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Відключення бувають плановими та аварійними.
Джерело: Прикарпаттяобленерго
Відключення світла в Києві: як дізнатися свій графік
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими, коли були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою (вулиця та номер будинку):
Відключення електроенергії: де дивитись графік за вулицею
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами) відповідно до адрес. Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.