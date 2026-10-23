В Україні оголосили відключення світла на суботу: який графік діятиме

У суботу, 24 жовтня, в деяких регіонах України знову застосують погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг, тобто відключати одночасно можуть максимум 25% споживачів (2 черги, по 12,5% кожна).

Графіки відключень, вірогідно застосують у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".

Відключення світла в Україні на 24 жовтня. Джерело: Укренерго

Графік відключення світла на завтра, 24 жовтня: загальний режим

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Відключення бувають плановими та аварійними. Джерело: Прикарпаттяобленерго

Відключення світла в Києві: як дізнатися свій графік

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими, коли були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою (вулиця та номер будинку):

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Відключення електроенергії: де дивитись графік за вулицею

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами) відповідно до адрес. Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.