В Україні оголосили новий графік відключень світла: який режим запровадять 20 листопада
Де в Україні діють відключен...
Джерело: КМДА / Facebook
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У п’ятницю, 20 листопада, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 3 черг.
Графіки відключень, найімовірніше, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київська, Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська, Одеська, Житомирська, Хмельницька, Миколаївська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключень електроенергії на завтра, 20 листопада: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 0,5 до 3 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – часто передбачають не повне відключення електроенергії, а зниження споживання струму.
Графік відключення світла за вулицею: де шукати свій
Загалом же, енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Там вказані не лише години відсутності електроенергії, а й розподіл адрес за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Втім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.
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