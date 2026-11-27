В Україні оголосили новий графік відключень світла: де не буде електроенергії на 28 листопада

У суботу, 28 листопада, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії – обмеження діятимуть у частині регіонів, але упродовж усієї доби. Найтяжча ситуація зберігається у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в "Укренерго" і зазначили, що обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Обмеження для споживачів

28 листопада обмеження діятимуть за двома видами графіків:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Конкретний час відключень залежатиме від регіону та черги споживача. Перевірити графік для своєї адреси можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Ситуація з електропостачанням в регіонах

Запорізька та Дніпропетровська області – обставини залишаються складними, оскільки через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.

– обставини залишаються складними, оскільки через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. Херсонська область – ситуацію з електропостачанням, завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати.

Де дивитись графіки відключень світла

Водночас, як зазначили в "Укренерго", час та обсяг обмежень можуть змінитися. А тому, щоб бути в курсі актуальної інформації щодо свого регіону, порадили стежити за оновленнями "на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні":

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Раніше OBOZ.UA повідомляв, уряд доручив розробити для міст з населенням понад 100 тисяч осіб плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій, надавши місцевій владі два тижні на виконання завдань. У разі аварії передбачено запуск планів реагування протягом 24 годин, зокрема розгортання пунктів видачі питної води та її підвезення, однак наразі йдеться лише про підготовку, а не про фактичне запровадження графіків відключень.