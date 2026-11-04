В Україні оголосили новий графік відключень: де не буде світла 5 листопада
В "Укренерго" попередили про...
Джерело: Андрій Жигайло
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У четвер, 5 листопада, у низці українських регіонів продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. У яких саме областях відключатимуть світло – не зазначається, але анонсовані заходи аналогічні тим, які діяли напередодні.
Про це повідомили в "Укренерго" і нагадали, що причиною запровадження обмежень є масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Там попередили про такі заходи:
- 00:00-23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
- 00:00-23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.
Де можна подивитись графік відключень
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
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Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
Головні історії дня
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, на тлі проблем в енергосистемі Києва мер столиці Віталій Кличко наказав почати розгортання пунктів обігріву. Там можна зарядити мобільні пристрої і випити гарячі напої.
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