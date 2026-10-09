В Україні "несправедливо" відключають електроенергію: в чому причина

Через цілеспрямовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, енергосистема тимчасово втратила частину пропускної спроможності і було запроваджено графіки відключень світла. Але в західних регіонах обмежень виявилося менше, ніж в решті.

Як пояснили в Міністерстві енергетики, не є вибірковим підходом енергетиків. Різниця у тривалості відключень між областями насамперед є наслідком фізичних обмежень мережі.

Географічний дисбаланс

Основні генераційні потужності України наразі зосереджені на заході – там функціонують атомні електростанції та надходить імпорт електроенергії з країн Євросоюзу. Цей регіон здатен виробляти більше ресурсів, ніж споживає.

Що відбувається в інших частинах країни

Схід, південь та центр

Енергодефіцитні регіони через суттєві руйнування місцевих об'єктів генерації внаслідок масованих обстрілів.

Центральні регіони та столиця

Фіксується гостра нестача електроенергії через високий рівень споживання та обмежену можливість транспортування потужностей із заходу.

Чи можна передати більше електроенергії

Щоб транспортувати струм із західних областей до Києва, Харкова чи Дніпра, необхідні високовольтні "магістралі" та трансформаторне обладнання, по якому ворог завдає повторних ударів.

"Через пошкодження "магістралей" – електроенергія залишається "замкненою" в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів", – роз'яснюють фахівці.

Додатковим дестабілізуючим фактором є щоденні локальні обстріли у прифронтових зонах, а також технологічні аварії, спричинені перенавантаженням мереж під час масового включення електроприладів після відновлення живлення.

Що робить Міненерго

Енергетики безперервно лагодять пошкоджене обладнання та шукають технічні рішення для збільшення пропускної спроможності міжобласних мереж. Однак швидкість ремонтів повністю залежить від безпекової ситуації в конкретних районах.

На цьому тлі споживачів закликають свідомо ставитися до використання електроенергії, особливо у години пікового навантаження, оскільки ощадливе споживання допомагає збалансувати енергосистему та зменшити тривалість вимушених обмежень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про плани Росії відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, щоб скоротити електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026-2027 років.