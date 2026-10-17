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В Україні графіки відключення електроенергії введуть не усюди: де не буде світла 17 жовтня

Олександр Литвин

Чи відключатимуть електроене...

Джерело: Freepik

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В Україні 17 жовтня вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть більшу частину доби, однак не усіх регіонах країни.

Як йдеться в повідомленні "Укренерго", причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. "Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначають в "Укренерго".

  • 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України
  • 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей

Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути

Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію.

Енергетики радять діяти так:

  • Перевірте автомати та запобіжники. Після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати. Перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно.
  • Зважайте на повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується.
  • Перевірте інформацію про аварійні та планові відключення. Вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками. Відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго.
  • Зверніться до оператора системи розподілу. Якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача.
  • Також не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла. Краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.

Важливо: графіки можуть оперативно змінюватися через нові атаки або стан енергосистеми. Тому перед запланованими справами варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах свого обленерго.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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