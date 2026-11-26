В Україні готуються до можливих відключень води: коли можуть запровадити графіки

Кабінет міністрів України зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій, надавши місцевій владі два тижні на виконання завдань. У разі аварії передбачено запуск планів реагування протягом 24 годин, зокрема розгортання пунктів видачі питної води та її підвезення, однак наразі йдеться лише про підготовку, а не про фактичне запровадження графіків відключень.

Про це йдеться у відповідному рішенні уряду від 23 листопада 2026 року. Водночас, наразі не йдеться про запровадження реальних графіків відключення води – урядовий документ передбачає саме завчасну підготовку до можливих аварій.

У яких містах готуватимуть графіки відключення води

Кабмін затвердив перелік заходів із забезпечення готовності та завчасного реагування у містах, де проживає понад 100 тисяч людей. Вони стосуються ситуацій, коли каналізаційні насосні станції можуть бути зруйновані або виведені з ладу через аварії, надзвичайні ситуації чи російські удари.

Мета такого рішення – забезпечити стійкість систем життєзабезпечення населених пунктів в умовах воєнного стану та не допустити критичних наслідків для централізованого водовідведення. Місцеві органи влади мають підготувати плани, які передбачатимуть можливі обмеження водопостачання, якщо виникне загроза нормальному функціонуванню каналізаційної інфраструктури.

Зазначається, що це необхідно, щоб запобігти переповненню мереж і споруд водовідведення, а також уникнути негативного впливу на довкілля. У разі необхідності підготовлені алгоритми реагування мають бути оперативно введені в дію. Уряд передбачає, що на запуск відповідних заходів після виникнення фактичної аварії відводитиметься не більше 24 годин.

На підготовку планів реагування дали два тижні

Місцеві органи влади, обласні та Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), а також відповідальні центральні органи виконавчої влади мають забезпечити виконання затверджених заходів у межах своїх повноважень. Зокрема, протягом двох тижнів після ухвалення розпорядження регіональні адміністрації повинні повідомити Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту про стан підготовки.

Також за цей час необхідно організувати постійно діючу міжвідомчу робочу групу або комісію, яка координуватиме відповідні заходи. Підготовка передбачає не лише розроблення графіків можливих обмежень, а й узгодження дій між органами влади, комунальними підприємствами та виконавцями послуг централізованого водопостачання і водовідведення.

Що робитимуть у разі руйнування каналізаційних насосних станцій

Урядове рішення передбачає комплекс заходів на випадок руйнування або зупинки роботи каналізаційних насосних станцій. Такі об'єкти є важливою частиною системи водовідведення, а їхнє пошкодження може створити ризик переповнення каналізаційних мереж і споруд.

Тому міста мають завчасно підготуватися до можливих наслідків аварій та передбачити, як діяти, якщо система централізованого водовідведення не зможе працювати у штатному режимі. Серед запланованих заходів – розроблення алгоритмів обмеження водопостачання, підготовка графіків можливих відключень, визначення порядку реагування на аварії та забезпечення пріоритетних потреб населення й об'єктів критичної інфраструктури.

Особливу увагу приділятимуть тому, щоб не допустити негативного впливу аварій на навколишнє природне середовище. Зокрема, йдеться про запобігання переповненню каналізаційних мереж та споруд водовідведення, що може статися в разі тривалого виходу насосного обладнання з ладу.

Водночас, конкретні графіки, обсяги можливих обмежень та умови їх застосування визначатимуть на місцях залежно від особливостей інфраструктури конкретного міста та ситуації, що виникне.

У разі аварії розгортатимуть пункти видачі води

Окремий напрямок підготовки – забезпечення населення питною водою, якщо через пошкодження інфраструктури виникнуть перебої. Для цього передбачено розгортання пунктів видачі води та організацію її доставки людям.

Місцева влада повинна заздалегідь передбачити, як забезпечуватимуть потреби населення та критично важливих об'єктів у разі обмеження централізованого водопостачання. Якщо каналізаційна насосна станція фактично буде зруйнована або виведена з ладу внаслідок аварії чи надзвичайної ситуації, обласні та Київська міська військові адміністрації повинні повідомити профільне міністерство про активацію планів реагування не пізніше ніж через 24 години.

Після цього звітування має відбуватися щодня до відновлення штатної роботи системи. У повідомленнях необхідно зазначати стан централізованого водовідведення, запроваджені графіки та обмеження, а також їхній вплив на обсяги відведення стічних вод і навантаження на систему.

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