В Україні 28 листопада діятимуть графіки відключень світла: де найважча ситуація

У суботу, 28 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За повідомленням "Укренерго", обсяг обмежень становитиме від однієї до трьох черг. У Київській області ввели аварійні відключення.

Як повідомляють в "Укренерго", через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі.Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Як вимикатимуть світло 28 листопада

Погодинні відключення в областях, де запровадили графіки, стосуватимуться всіх категорій споживачів. Для промисловості в частині регіонів також діятимуть графіки обмеження потужності Обидва види обмежень передбачені на всю добу. Погодинний графік визначає, коли споживачів певної черги можуть знеструмити. Обмеження потужності для промисловості означає, що підприємства мають зменшити навантаження на мережу в межах установлених для них лімітів.

Для мешканців час відключення залежить від того, до якої черги належить їхній будинок і коли цю чергу вимикатимуть. Кількість черг, про яку повідомляє "Укренерго", показує обсяг обмежень. Години відключення за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевого обленерго.

На Запоріжжі та Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам. На Херсонщині, за повідомленням "Укренерго", ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати завдяки роботі енергетиків.

Чому світло можуть увімкнути лише на 15 хвилин

Електроенергія може зникнути поза графіком через аварію або перевантаження місцевої мережі. В "Укренерго" пояснили, що це одна з можливих причин і в тих випадках, коли світло повертають ненадовго, а за 15 хвилин воно знову зникає.

Ризик перевантаження зростає, коли після відновлення електропостачання багато споживачів одночасно вмикають потужні прилади. Якщо в кількох квартирах у цей момент запустять бойлери, пральні машини й електрообігрівачі, навантаження на мережу різко збільшиться. Це може спричинити повторне відключення.

Енергетики радять після появи світла дати мережі кілька хвилин, щоб вона стабілізувалася. Потім потужні прилади варто вмикати поступово. Наприклад, якщо потрібно нагріти воду та випрати речі, запуск бойлера і пральної машини можна розвести в часі.

Де перевірити причину відключення

Якщо електроенергія зникла в години, коли за графіком вона мала бути, в "Укренерго" радять спершу перевірити повідомлення місцевого обленерго. На його офіційних ресурсах можна дізнатися, чи запровадили в районі аварійні відключення або чи проводять там ремонтні роботи. Там само публікують актуальні графіки погодинних відключень. Якщо ви зберегли графік заздалегідь, звірте його з останньою версією, яку оприлюднив оператор.

Якщо за вашою адресою світло вже мало з’явитися, а обленерго не повідомляє про аварійні відключення чи ремонт, через його офіційні канали можна повідомити про відсутність електроенергії. Це стосується і випадків, коли після відключення за графіком світло ненадовго повернулося, а потім знову зникло.

У повідомленні про відключення можна вказати адресу, час, коли зникло світло, і чи відновлювалося електропостачання після попереднього відключення. Якщо відомо, що світла немає також у сусідніх будинках, варто зазначити й це.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.