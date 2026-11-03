У Києві зникла вода в кранах: коли чекати відновлення

В Києві тимчасово припинилося водопостачання. Це сталося на тлі щоденних російських атак ворожих атак, внаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомили у "Київводоканалі". У компанії запевнили, що спільно з енергетиками працюють над вирішенням питання і якнайшвидшим відновленням водопостачання.

"Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу". У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", – йдеться в повідомленні комунальників.

Фахівці попереджають, що вода в кранах містян не з’явиться одразу навіть у разі відновлення електроживлення. Потрібно певний час, аби було запущено обладнання, наповнилися водопровідні мережі та стабілізувався тиск.

Киянам та мешканцям столиці нагадали, що питну воду можна набрати у мережі бюветних комплексів. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті "Київводфонду".

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