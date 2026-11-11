В двох регіонах України раптово зникла електроенергія: де діють аварійні відключення світла 11 листопада
Де в Україні діють відключен...
Джерело: КМДА / Facebook
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Внаслідок систематичних російських обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні продовжують діяти відключення електроенергії. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але на Харківщині та Одещині сталися аварійні відключення після обстрілів енергетичної інфраструктури. Водночас в деяких регіонах обмеження навіть дещо послабили.
Найгіршою енергетики називають ситуацію на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. Про ситуацію загалом повідомляють "Укренерго" та Міністерство енергетики, а деталями діляться обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Відключення світла 11 листопада: головне
- В низці регіонів запроваджено цілодобові графіки погодинних відключень для всіх груп населення і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
- Внаслідок обстрілів станом на ранок зафіксовано знеструмлення частини споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.
- Найскладніша ситуація зі світлом – на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині, а також систематичні атаки там енергетичну інфраструктуру ускладнюють ситуацію в прифронтових регіонах.
- Попри це, енергетики запевняють, що цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
- Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.
Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за областями
Київ
У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, у ДТЕК закликають розумно споживати електроенергію. Втім загального розкладу відключень за групами в Києві не існує вже майже рік, а перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою. Це можна зробити у кілька способів:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.
Вінницька область
Після масштабних аварійних знеструмлень у регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Черкаська область
У регіоні застосовуються графіки погодинних відключень. Графік такий:
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1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 13 годин);
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1.2 – 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);
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2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);
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2.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);
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3.1 – 01:00-04:00, 07:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00 (сумарно 13 годин);
-
3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);
-
4.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
-
4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 15 годин);
-
5.1 – 02:00-05:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (сумарно 13 годин);
-
5.2 – 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);
-
6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 13 годин);
-
6.2 – 04:00-07:00, 10:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин).
Чернігівська область
Застосовано графік погодинних відключень, але споживачів просять слідкувати за офіційними ресурсами обленерго, де повідомлятимуть про можливі зміни. Наразі оприлюднений такий орієнтовний розклад:
Графіки відключень світла на Чернігівщині.
Джерело: Чернігівобленерго
Одеська область
Напередодні ввечері та сьогодні зранку було Росія атакувала низку обʼєктів обласної енергосистеми. Внаслідок цього понад 135 тисяч родин в частині Болградського, Білгород-Дністровського, Одеського районів області та в Пересипському районі Одеси залишилися без світла. Крім того, в ДТЕК попередили про можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури.
Сумська область
Діють відключення за графіками, причому "Укренерго" суттєво послабило дію відключень – сукупна тривалість відсутність світла скоротилася з 9-16 до 4-10 годин на добу, але максимальний час без світла за один "раунд" лишився незмінним – 4 години поспіль. Актуальний графік:
Графіки відключень світла на Сумщині.
Джерело: Сумиобленерго
Полтавська область
В області задіяно жорсткі погодинні відключення. Режим обмежень такий:
- з 00:00 по 06:00 – 3 черги;
- з 06:00 по 08:00 – 3.5 черги;
- з 08:00 по 22:00 – 4 черги;
- з 22:00 по 22:30 – 3 черги;
- з 22:30 по 23:59 – 4 черги.
Харківська область
Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Після стабілізації ситуації в енергосистемі відбудеться повернення до прогнозованих графіків:
- 1.1 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 1.2 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 2.1 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (сумарно 9,5 години);
- 2.2 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (сумарно 9,5 години);
- 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);
- 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);
- 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);
- 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);
- 5.1 – 00:00-05:30, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 16,0 годин);
- 5.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години);
- 6.1 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години);
- 6.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години.
Миколаївська область
Діють погодинні відключення електроенергії. Розклад дещо м'якший, ніж у багатьох регіонах:
Графіки відключень світла на Миколаївщині.
Джерело: Миколаївобленерго
Запорізька область
За вказівкою "Укренерго" в цьому регіоні теж переглянули графіки. В результаті для деяких груп загальна тривалість відключень скоротилася до з 10 до 5 годин на день:
- 1.1 – 14:30-19:30 (сумарно 5 годин);
- 1.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 8,5 години);
- 2.1 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 7 годин);
- 2.2 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 8,5 години);
- 4.1 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 4.2 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 5.1 – 14:30-19:30 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 6.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин).
Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника та домогтися складання акта-претензії.
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