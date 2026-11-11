В двох регіонах України раптово зникла електроенергія: де діють аварійні відключення світла 11 листопада

Внаслідок систематичних російських обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні продовжують діяти відключення електроенергії. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але на Харківщині та Одещині сталися аварійні відключення після обстрілів енергетичної інфраструктури. Водночас в деяких регіонах обмеження навіть дещо послабили.

Найгіршою енергетики називають ситуацію на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. Про ситуацію загалом повідомляють "Укренерго" та Міністерство енергетики, а деталями діляться обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 11 листопада: головне

В низці регіонів запроваджено цілодобові графіки погодинних відключень для всіх груп населення і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Внаслідок обстрілів станом на ранок зафіксовано знеструмлення частини споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Найскладніша ситуація зі світлом – на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині , а також систематичні атаки там енергетичну інфраструктуру ускладнюють ситуацію в прифронтових регіонах.

, а також систематичні атаки там енергетичну інфраструктуру ускладнюють ситуацію в прифронтових регіонах. Попри це, енергетики запевняють, що цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за областями

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, у ДТЕК закликають розумно споживати електроенергію. Втім загального розкладу відключень за групами в Києві не існує вже майже рік, а перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою. Це можна зробити у кілька способів:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Вінницька область

Після масштабних аварійних знеструмлень у регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Черкаська область

У регіоні застосовуються графіки погодинних відключень. Графік такий:

1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 13 годин);

1.2 – 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);

2.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 15 годин);

3.1 – 01:00-04:00, 07:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00 (сумарно 13 годин);

3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);

4.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 15 годин);

5.1 – 02:00-05:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (сумарно 13 годин);

5.2 – 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);

6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 13 годин);

6.2 – 04:00-07:00, 10:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин).

Чернігівська область

Застосовано графік погодинних відключень, але споживачів просять слідкувати за офіційними ресурсами обленерго, де повідомлятимуть про можливі зміни. Наразі оприлюднений такий орієнтовний розклад:

Графіки відключень світла на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

Одеська область

Напередодні ввечері та сьогодні зранку було Росія атакувала низку обʼєктів обласної енергосистеми. Внаслідок цього понад 135 тисяч родин в частині Болградського, Білгород-Дністровського, Одеського районів області та в Пересипському районі Одеси залишилися без світла. Крім того, в ДТЕК попередили про можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури.

Сумська область

Діють відключення за графіками, причому "Укренерго" суттєво послабило дію відключень – сукупна тривалість відсутність світла скоротилася з 9-16 до 4-10 годин на добу, але максимальний час без світла за один "раунд" лишився незмінним – 4 години поспіль. Актуальний графік:

Графіки відключень світла на Сумщині. Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

В області задіяно жорсткі погодинні відключення. Режим обмежень такий:

з 00:00 по 06:00 – 3 черги;

з 06:00 по 08:00 – 3.5 черги;

з 08:00 по 22:00 – 4 черги;

з 22:00 по 22:30 – 3 черги;

з 22:30 по 23:59 – 4 черги.

Харківська область

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Після стабілізації ситуації в енергосистемі відбудеться повернення до прогнозованих графіків:

1.1 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

1.2 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

2.1 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (сумарно 9,5 години);

2.2 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (сумарно 9,5 години);

3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);

4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);

4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (сумарно 13,0 годин);

5.1 – 00:00-05:30, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 16,0 годин);

5.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години);

6.1 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години);

6.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 18,5 години.

Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії. Розклад дещо м'якший, ніж у багатьох регіонах:

Графіки відключень світла на Миколаївщині. Джерело: Миколаївобленерго

Запорізька область

За вказівкою "Укренерго" в цьому регіоні теж переглянули графіки. В результаті для деяких груп загальна тривалість відключень скоротилася до з 10 до 5 годин на день:

1.1 – 14:30-19:30 (сумарно 5 годин);

1.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 8,5 години);

2.1 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 7 годин);

2.2 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 7 годин);

3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 8,5 години);

4.1 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

4.2 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

5.1 – 14:30-19:30 (сумарно 5 годин);

5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

6.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин).

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника та домогтися складання акта-претензії.