Українцям відключатимуть світло до опівночі: графіки на 20 грудня
Українцям відключатимуть світло до опівночі.
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20 жовтня в деяких регіонах України відбуваються відключення електроенергії. Погодинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг.
Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго". Подробиці та конкретні графіки публікують обленерго у своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за подіями.
Відключення світла 20 жовтня: головне, що потрібно знати
- Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
- Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році
Загалом же ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
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