Українцям показали нові графіки відключення електроенергії: як довго не буде світла
Україна та Словаччина обгово...
Джерело: Pexels/Barnabas Davoti,
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В Україні 7 листопада у частині областей вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. При тому відключення триватимуть впродовж усієї доби, в тому числі і вночі.
Про це йдеться в публікації "Укренерго". "Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в публікації.
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості •
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)
Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути
Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію.
Енергетики радять діяти так:
- Перевірте автомати та запобіжники. Після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати. Перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно.
- Зважайте на повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується.
- Перевірте інформацію про аварійні та планові відключення. Вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками. Відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго.
- Зверніться до оператора системи розподілу. Якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача.
- Також не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла. Краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.
Важливо: графіки можуть оперативно змінюватися через нові атаки або стан енергосистеми. Тому перед запланованими справами варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах свого обленерго.
Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
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