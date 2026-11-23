Українцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

З 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не варто очікувати щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в 2,64 грн/кВтч.

Втім, наголосив міністр, він діятиме не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

з електроопаленням;

без газифікації або централізованого теплопостачання.

"Уряд продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов’язків. – Ред.) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів", – йдеться в повідомленні.

Який тариф на газ встановили з 1 грудня 2026 року

Водночас, з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. При цьому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року. Як повідомили у самому "Нафтогазі":

Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".

Платити за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, чиї будинки й квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Це пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.